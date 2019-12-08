發現「秦朝石鎧甲」製作遺存　特徵與秦始皇陵石鎧甲相同

▲考古人員在今年夏天秦咸陽城遺址核心保護區發現了石鎧甲製作遺存。（圖／翻攝自YouTube／CHINA LIVE）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸陝西省考古研究院4日宣佈，考古人員在今年夏天秦咸陽城遺址核心保護區發現了石鎧甲製作遺存，特徵與秦始皇陵出土的石鎧甲一模一樣，確定這裡就是生產石鎧甲的地方。消息一出，立刻登上微博的熱搜，有網友笑稱，像是秦兵馬俑的「戰袍」，但經證實，這兩者之間並無關聯。

根據《陝西日報》報導，新發現的石鎧甲製作遺存的地方位於西咸新區秦漢新城窯店鎮。在那前，考古學者已經確認這地區分佈有秦始皇處理政務的咸陽宮、官署手工業生產區域、物資存儲的府庫等大型高等級建築遺存30多處，但對於建築區以北的遺存分佈情況，並沒有確定的答案。

▲石鎧甲的石片。（圖／翻攝自YouTube／CHINA LIVE）

在今年夏天，考古人員為了配合一處高台建築的發掘，再次對周邊區域開展考古調查，在約500米處荒草叢中，發現散佈四周的石質鎧甲片。這處高台建築遺址位於大型宮殿的中心位置，是渭河以北秦咸陽城內規模最大的建築單元。

此外，在發掘過程中，考古學者還發現了灰坑、房址、水溝、磨製石片形成的粉末堆等陳跡，出土了大量有關鎧甲製作的遺物，而現場所發現的部分石片已經接近製作完成。消息一出，立刻登上微博的熱搜，更有網友笑稱，石鎧甲是秦兵馬俑「戰袍」，但陝西省考古研究院助理研究員張楊力錚早已表明，這兩者之間並無關聯。