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「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！僅10公分窄道　700年喪命無數

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位在武當山上，號稱「天下第一香」的龍頭香。（圖／翻攝自百度百科、維基百科）

圖文／周刊王

位在大陸湖北省武當山南岩的「天乙真慶萬壽宮」，是當地相當著名的道教聖地，宮外有一座號稱「天下第一香」的龍頭香，建在懸空的雕龍石柱上，兩側就是萬丈深淵，人們必須在毫無防護的狀態下，匍匐窄道至香爐上香，稍有不慎，就會跌個粉身碎骨，儘管如此還是終年吸引無數香客前往參拜。

龍頭香兩側就是懸崖，稍有不慎恐摔落深淵。（圖／翻攝自百度百科）
龍頭香兩側就是懸崖，稍有不慎恐摔落深淵。（圖／翻攝自百度百科）

根據陸媒報導，龍頭香建於西元1314年（元朝延祐元年），採用圓雕、鏤雕及影雕等多重手法鑿刻而成，從岩壁向外延伸約3公尺，寬度僅數10公分，整座香爐處在懸空的位置，歷經7百多年風雨仍屹立不搖。古人們為了表示自己的虔誠，會冒著生命危險從窄窄的龍身跪爬到龍頭上香，墜落喪命者不計其數。

西元1673年（清康熙十二年），川湖部院總督下令禁燒龍頭香，總督蔡毓榮派人立《禁燒龍頭香碑》：「南岩之下，倚崖立殿以祠靈神，不知何時鑿石為龍首，置香爐於前，下臨絕壑，憑高俯瞰，神悚股栗，焚香者一失足則身命隨隕。此世俗庸，妄人所為，非上帝慈惠群生之意也。」

不過現今考量到安全問題，廟方已於龍頭香前另建一座香爐，香客可以在平台上安全地敬香，無須再爬上危險的石梁，該處也禁止民眾涉險上香，只有在某些特定的日子，才會由工作人員示範請香到敬香的步驟，至今每年都還是有許多遊客前往武當山，只為一睹龍頭香的上香過程。

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