桃園國際移民日歡樂嘉年華　表揚新住民楷模

▲鄭文燦表示，市府將持續提升新住民及移工權益保障。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園2019國際移民日歡樂嘉年華活動」、將於15日13時30分至17時，於市政府前廣場熱鬧舉辦。市長鄭文燦6日出席活動說明會表示，當天將頒發新住民楷模等獎項，並有創意市集、異國美食、親子DIY等攤位，歡迎市民朋友共襄盛舉，市府也將持續提升新住民及移工權益保障，建立新住民友善城市。

▲桃園國際移民日歡樂嘉年華，12月15日盛大舉行。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，截至今（2019）年10月底，桃園市新住民人數達到6萬1,774人，全國排名第4；外籍移工人數則達11萬7,787人，高居全國第1，配合中央推動新南向政策，可預料未來地方政府與東南亞各國的交流將更為密切，市府積極落實新住民國際移民人權保障，已率先在北桃園成立新住民文化會館，提供歸化服務、社會福利資源媒合、就業培力、衛生保健等服務項目，目前也正規劃在南區成立新住民培力中心，針對微型創業提供新住民朋友更大的支持。

桃園2019國際移民日歡樂嘉年華活動當天將表揚2019年新住民傑出楷模、新住民績優服務人員、新住民友善社區、新住民友善學校及新住民友善企業等個人或團體，5大類共24個得主，希望透過表揚活動帶領市民朋友更進一步認識新住民的多元樣貌。

市府目前也開放擁有居留權的新住民可以申辦市民卡，享有市民優惠福利，活動當天也將設置攤位協助申辦；除此之外，市府也從優化戶政便民服務著手，推動「歸化設籍主動通知服務」及「國籍歸化測試一條龍服務」，讓新住民朋友辦理結婚登記、居留滿期後申請歸化國籍、身分證等作業更加便捷快速、避免來回奔波之苦。



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