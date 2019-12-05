川普揚言「有必要會動武」　北韓軍總參謀長警告：將以牙還牙！

▲ 北韓上月底試射超大型火箭砲。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

美國總統川普（Donald Trump）為出席北大西洋公約組織（NATO）到訪英國倫敦，3日在記者會上宣稱，若有必要將對北韓動武。北韓人民軍位階第二高的總參謀長朴正天4日隔空回應，一旦美國動用武力，北韓也將以武力應對。

根據北韓官媒《朝中社》，朴正天4日發表談話表示，「只要美國對我們使用任何形式的武力，我們也會迅速採取相應行動。若美國強行對朝鮮民主主義人民共和國發動軍事行動，誰都無法預料我們會以什麼行動回應。」

川普3日指出，「希望沒有必要對北韓動武。但如果有必要，我們就會使用」，且時隔許久再度以「火箭人」稱呼北韓領導人金正恩。朴正天對此表示，他輾轉聽說川普3日在英國發表有關北韓的「無趣言論」，身兼人民軍最高司令官的金正恩對此也相當不快。

朴正天指出，北韓與美國現下仍處於停戰狀態，任何偶發性的事件都可能瞬間觸發全面性的武力衝突，「美軍近來展現出針對我軍的軍事行動跡象，我們也對這類軍事行動可能對我國安全產生的影響展開分析與準備。」

朴正天直言，「我認為，在這樣危險的軍事對峙狀況之下，兩國元首間的交情是防止衝突爆發的最後一道防線。儘管美國總統此次以『若有必要』作為前提，『可能動武』的言論還是令我們非常失望，這類發言一不小心就會讓對方感到不悅。我想明確重申，使用自國武力並非美國的特權。」

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