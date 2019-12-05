淡水驚爆狗吃狗！屍疊30具還有207犬貓　72歲嬤無力養非虐待...無罪

▲淡水一處私人狗場遭動保團體踢爆有虐狗情形，經士林地院審理後判負責人陳喜紅無罪。（圖／新北市動保處提供）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

2018年2月遭動保團體踢爆的新北市淡水區一處私人狗場，因為207隻的犬貓生活在髒亂的泥濘當中，動物們吃不飽呈現骨瘦如柴的樣子，甚至還有「狗吃狗」的情形發生，以及30具狗屍已經腐爛長滿蛆，士林地檢署認為72歲負責人陳喜紅沒有盡到飼養責任，依違反動保法起訴，經過士林地院審判後，認為陳女並沒有虐待動物之意，法官判無罪。

判決書指出，動保處是於2018年2月接獲台灣防止虐待動物協會（TSPCA）通報，發現位於淡水小坪頂的私人狗場內，共計有200隻犬、7隻貓，飼養環境相當惡劣，地板隨處可見惡臭的排泄物，犬貓食用的盆子不見水和飼料，部分犬貓也早已瘦成皮包骨，狗場內還出現「狗吃狗」的情形。

陳女表示自己是因為年事已高，無力照顧，且強調自己是養狗30年的愛狗人士，不可能有虐狗之意，陳女提到，曾請過2位流浪漢、一對夫妻來幫忙打掃，孰料，他們接連都離職，有3個月的時間，陳女需要自行照顧狗隻，這期間她雖然有向外求助卻無下文，資金缺乏導致飼料不足，天氣狀況不佳造成犬貓們染上傳染病，使得環境惡劣，此外開庭時，證人有提出網路上認養及飼料招募的貼文皆不是陳女本人貼的，然而貼文內容中更提到將犬隻送至陳女的狗場，由此可知207隻犬貓有部分是從何而來的。經士林地方法院審理後，法官認為陳女不是故意要虐待動物，判陳女無罪。





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