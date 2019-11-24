　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

YouTube刊頭廣告導入電視應用程式　已正式向全球用戶播送

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ YouTube首頁刊頭廣告（YouTube Masthead）。（圖／翻攝自GOOGLE ADS BLOG）

▲ YouTube首頁刊頭廣告。（圖／翻攝自GOOGLE ADS BLOG

記者李瑞瑾／綜合報導

今年年初，YouTube為電視應用程式測試了一種新廣告格式，稱為首頁刊頭廣告（YouTube Masthead），而這種新的廣告格式現在也正式向所有用戶播送中。

首頁刊頭廣告出現在首頁的整個頂部，該廣告會自動靜音播放，當用戶將游標停在廣告上時，會擴展為全尺寸

YouTube表示，在某些市場上進行廣告測試獲得成功之後，電視版的刊頭廣告現在已經可以在全球​播送，所有廣告客戶都可以按每千次展示費用購買刊頭位置。若業者選擇要跨平台播送廣告，則廣告可同時在手機、桌機和電視螢幕上運行；也可以僅選擇在電視螢幕上播放。

YouTube指出，在過去的一個月中，FOX一直在電視螢幕上測試刊頭廣告，以此作為提高其熱門節目《假面歌手》知名度策略的一部分。 FOX媒體副總裁Natalie Park表示，這是同類（廣告）活動中的首創，可以透過YouTube的規模吸引更多用戶，他認為，「這是完美的合作夥伴關係，也是宣傳我們排名第一節目的絕佳方式。」

這個新的YouTube刊頭廣告21日起會開始出現在所有用於電視的YouTube應用程式中，包括Android TV、Roku、Fire TV以及三星和LG等智能電視中的YouTube應用程式。

另一方面，如果是YouTube Premium訂閱者，將不會看到此刊頭廣告。

ET快訊
人妻胸前長痘！勾小王上車檢查嗲「塞奶」：幫我擦..夫聽音檔臉
「停車請留電話！」老實車主100％完美配合　屋主傻眼：瞎爆了
林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光…他失望「6年交情全變了」
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

YouTube刊頭廣告導入電視應用程式　已正式向全球用戶播送

宏碁打造電競生態圈　Planet9新一波封測名額12/1釋出

《ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃》冠軍誕生　抱走10萬獎金、ROG Phone II

Gmail「互動式郵件」新功能免切換頁面　Android、iOS手機也可用

iPhone 12變「4鏡頭」還暗藏3彩蛋　iPhone SE2有望明年3月亮相

為用戶習慣而生！Yahoo信箱APP再進化　全球產品管理總監分享改版秘辛

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

YouTube刊頭廣告導入電視應用程式　已正式向全球用戶播送

宏碁打造電競生態圈　Planet9新一波封測名額12/1釋出

《ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃》冠軍誕生　抱走10萬獎金、ROG Phone II

Gmail「互動式郵件」新功能免切換頁面　Android、iOS手機也可用

iPhone 12變「4鏡頭」還暗藏3彩蛋　iPhone SE2有望明年3月亮相

為用戶習慣而生！Yahoo信箱APP再進化　全球產品管理總監分享改版秘辛

LOL世界冠軍約妹泡湯！　「11分鐘大尺度摩擦影片」曝…網罵翻：內容太噁心

蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌　網暴動釣出本尊：歡迎來看

敘北貨車炸彈攻擊「斷肢噴飛血流滿地」　釀9死22傷…土國怒批庫德族

想加油快衝！中油明起調漲汽柴油價0.1元　95無鉛汽油每公升28.4元

黑色購物節最該搶！網友激推好市多「爆紅品TOP7」先筆記

租屋禁櫃姐禁10點後下班！　台中哥看傻「學生宿舍嗎？」　網笑：房東被傷過

BBC：香港區選檢驗林鄭支持度　影響2022特首選舉

想靠一把油壓剪發大財！2賊夜闖工地　狂剪70米高價電纜遭上銬

痛斥假共諜擾民心！　吳敦義：國民黨提名人都「愛國」、民進黨要查到底

YouTube刊頭廣告導入電視應用程式　已正式向全球用戶播送

3C家電熱門新聞

iPhone 12玫瑰金將回歸　新增「午夜色」

明年iPhone 12變「4鏡頭」還暗藏3彩蛋

宏碁打造電競生態圈　Planet9新一波封測名額12/1釋出

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

《ROG X 絕地求生M台灣挑戰盃》冠軍誕生　抱走10萬獎金、ROG Phone II

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

iOS 13.2.3「來電不響」有解？LINE官方回應了

免切換頁面！Gmail「互動式郵件」新功能

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

蘋果：10年來都在虧本為用戶修理iPhone

絕美三色出爐！iPhone 11充電神器發布

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

統一發票沒中別急著丟　「發票怪獸」APP變通通有獎

快轉看影片　Netfli被轟藝術謀殺

更多熱門

相關新聞

羅PD發起退訂運動！　3小時後「真的跌破百萬」

羅PD發起退訂運動！　3小時後「真的跌破百萬」

南韓「王牌節目製作人」羅䁐錫（羅PD）打造出多個熱門真人秀，日前為了為宣傳Youtube頻道，立下公約表示「破百萬訂閱就把李壽根、殷志源送上月球」，18日追蹤人數正式達標，對此，他在20日開了直播，正面回應了「上月球」一事。

醫美自拍開箱　衛生局一看怒罰5萬

醫美自拍開箱　衛生局一看怒罰5萬

奧迪Q8廣告顯示「Infiniti」車型！騰訊下架致歉

奧迪Q8廣告顯示「Infiniti」車型！騰訊下架致歉

YouTube有權終止「無商業可行性」帳號

YouTube有權終止「無商業可行性」帳號

避免「想像落空」！公部門建議買預售屋　廣告單不要丟

避免「想像落空」！公部門建議買預售屋　廣告單不要丟

關鍵字：

YouTube廣告Masthead刊頭廣告

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

停車請留電話　車主完美配合瞎爆

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面