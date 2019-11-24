YouTube刊頭廣告導入電視應用程式　已正式向全球用戶播送

▲ YouTube首頁刊頭廣告。（圖／翻攝自GOOGLE ADS BLOG）

記者李瑞瑾／綜合報導

今年年初，YouTube為電視應用程式測試了一種新廣告格式，稱為首頁刊頭廣告（YouTube Masthead），而這種新的廣告格式現在也正式向所有用戶播送中。

首頁刊頭廣告出現在首頁的整個頂部，該廣告會自動靜音播放，當用戶將游標停在廣告上時，會擴展為全尺寸。

YouTube表示，在某些市場上進行廣告測試獲得成功之後，電視版的刊頭廣告現在已經可以在全球​播送，所有廣告客戶都可以按每千次展示費用購買刊頭位置。若業者選擇要跨平台播送廣告，則廣告可同時在手機、桌機和電視螢幕上運行；也可以僅選擇在電視螢幕上播放。

YouTube指出，在過去的一個月中，FOX一直在電視螢幕上測試刊頭廣告，以此作為提高其熱門節目《假面歌手》知名度策略的一部分。 FOX媒體副總裁Natalie Park表示，這是同類（廣告）活動中的首創，可以透過YouTube的規模吸引更多用戶，他認為，「這是完美的合作夥伴關係，也是宣傳我們排名第一節目的絕佳方式。」

這個新的YouTube刊頭廣告21日起會開始出現在所有用於電視的YouTube應用程式中，包括Android TV、Roku、Fire TV以及三星和LG等智能電視中的YouTube應用程式。

另一方面，如果是YouTube Premium訂閱者，將不會看到此刊頭廣告。