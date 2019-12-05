高通Snapdragon 865「猛獸出籠」採台積電7奈米製程　明年Q1上市

▲高通資深副總裁Alex Katouzian。（圖／業者提供）

記者周康玉／美國茂宜島報導

高通（Qualcomm）技術高峰會進行到第二天，今（5）日針對旗艦5G晶片Snapdragon 865規格細節進一步揭露，採用台積電7奈米製程，強調在相片每秒至少10億以上的畫素處理等功能，高通因此把Snapdragon 865封為驍龍系列的猛獸（beast）產品，明年第1季就有終端上市。

高通Snapdragon 865利用外掛Snapdragon X55 5G數據機，及射頻系統可提供最高達7.5 Gbps的傳輸速度。在影像處理部分，採用高速的高通Spectra 480影像訊號處理器（ISP），其每秒達20億畫素的10億級畫素處理速度，因此被封為高通驍龍系列猛獸級的產品。

電競玩家可利用Snapdragon一系列全新高通 Snapdragon Elite Gaming功能，體驗媲美桌上型電腦的電競體驗，從電競、捕捉影像、多工至連網，Snapdragon 865 賦予使用者前所未見的能力

新一代高通Kryo 585 CPU效能提升最高達25%，加上Adreno 650 GPU，讓整體效能比前一代效能提升達25%，確保旗艦裝置處理能力。

高通資深副總裁Alex Katouzian表示：「Snapdragon 865 支援全球最先進的5G 連網能力與各種功能，全面提升行動裝置的標竿，這是高通在無線通訊累積超過三十年的領導技術與創新之結晶。」

▼高通技術高峰會。（圖／記者周康玉攝）