《ETtoday新聞雲》原創節目《四川走走》　榮獲2019講好中國故事特等獎！

▲《ETtoday新聞雲》原創節目《四川走走》 榮獲「2019講好中國故事」文化傳播類特等獎。（圖／到對岸走走，下同）



記者林彥臣／綜合報導

《ETtoday新聞雲》原創節目原創節目《到對岸走走》介紹大陸各地的風土民情與吃喝玩樂，其中介紹四川的《【四川走走】自貢恐龍博物館一探侏羅紀恐龍化石真跡》節目內容，榮獲「2019講好中國故事」創意傳播大賽四川分站賽文化傳播類特等獎。

四川省台辦微信公眾號「川越海峽」發布《ETtoday新聞雲》得獎消息指出，「2019講好中國故事」創意傳播大賽四川分站賽公佈38個獲獎作品，由四川省台辦選送的8件台媒、台青原創或參與製作的短影音作品，從671件參賽作品中脫穎而出，分別在社會公眾類作品和媒體機構作品中收穫獎項。

專家評委會評委、成都大學文新學院副院長譚筱玲表示，一個好的短影音故事，除了情感和內容上要能打動觀眾，符合現在受眾的審美，在表達方式和節奏安排上，也應該有短視頻的特徵和風格，「再加上視覺化的呈現技術，就很打動人。」

專家評委、青年導演李晨在點評台灣媒體獲得的特等獎作品時表示，這是一部台灣新媒體人玩轉自貢恐龍博物館的影音短片，「主持的風格非常生動有趣，而且很有體驗感，科普性也很強。」

獲獎作品的產生，源於2019年11月3日至10日，四川省台辦攜手「海峽飛虹中文網」、「華夏經緯網」、「台灣ETtoday新聞雲」和「川報新媒體中心」共同舉辦的「掌上蜀show第二季•兩岸新媒體體驗採訪活動」 。

在為期8天的時間裡，由兩岸媒體記者、特約台灣青年拍客組成的新媒體採訪團一行18人，聚焦成都和川南經濟區自貢、瀘州、宜賓等地，以台灣主播和台灣青年實地走訪+真人體驗的「直播+短影音」形式、空中「無人機+直升機」的「俯瞰形式」和訪談節目等形式，圍繞文旅融合、產業扶貧、非遺文化傳承、四川自貿區發展、南向開放、智能製造、川台經貿合作、大熊貓文化傳播、台灣青年創新創業、惠台政策落實成果等10大主題，採訪報導20個點位，用大量精彩融媒體報導，多視野展現「大美四川」、「開放四川」與「智造四川」，展現川台交流合作新機遇。

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