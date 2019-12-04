穿和服跳出「日本舞踊」優雅　日本舞研究會帶世新大學師生搖曳傳統文化

▲ 世新大學陳清河副校長、晶董日本舞研究會張懿文會長及來賓大合照。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學日本語文學系20日於世新大禮堂舉辦「系所職涯增能計畫」，由陳清河副校長邀請現任「晶董日本舞研究會」張懿文會長到場與日文系學生介紹日本舞，透過分享自身習舞經驗，增加學生對日本舞文化的國際視野。

張懿文首先介紹日本舞踊的特色，除了傳統日本舞踊、新日本舞踊，還有特別的「盆舞」，也稱作「祭典舞」，主要表演給神明觀賞，就像台灣的歌仔戲一樣。張懿文進一步分享，新舊傳統流派有不同特色，必須親身進入日本舞的文化，才能了解其異。

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▼ 張懿文現場親自表演日本舞。

另外，張懿文也透過實際公演影片，帶大家一窺舞台表演的世界。她說道，現代歌舞劇都以男性演出為主，即使在表演時看到的女性角色，也都是由男性假扮。而張懿文也親自和教導的四位學生，表演12首不同的日本舞，完整呈現出日本傳統歌謠及童謠等曲風，盼能具體讓大家清楚感受到曲風的相異特色。

▼ 張懿文指導的四位學生現場表演日本舞。

提及學習日本舞的好處，張懿文認為，除了能了解日本傳統的歷史文化、也可參與社會及國際交流活動，日本舞可謂為男女老少咸宜的活動。講座最後，張懿文更邀請現場師生一同上台，現場教導簡單的日本舞步及優雅曳步，帶領大家一同體驗日本舞文化，藉此更了解日本舞的獨特魅力。

▼ 張懿文帶領現場師生體驗日本童謠。