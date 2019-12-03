吃飯不再孤零零　嘉市打造樂齡城市興安花甲食堂揭牌

▲▼ 興安花甲食堂 作伙呷百二 老人食堂揭牌。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市興安社區發展協會3日於興美一街21號舉行「花甲食堂--作伙呷百二」揭牌儀式，由市長黃敏惠親自揭牌啟用。黃敏惠指出，高齡化最嚴重就在雲嘉南，嘉義市身處雲嘉南核心地區，我們會努力面對挑戰。感謝興安社區發展協會凝聚在地的力量辦理花甲食堂，希望長輩們透過互動更開心、共榮共好。

▲▼ 市長黃敏惠幫長輩打菜。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠感謝興安社區發展協會的努力與用心，這個地方當時如果沒有區段徵收現在還是農田，以前這裡時常淹水，生活環境不好，做工程是很大的挑戰，因為有大家一起來，我們終於改善了。但是許多惡意的話，說我在這很多土地，好在大家明辨是非，因為做對的事情，有很多辛酸也都不覺得苦了。之後這裡的公園也會開闢，公園是啟動嘉義市地方發展的基礎，也會讓環境變得更好。

▲▼ 嘉義市成立9處花甲食堂，興安花甲食堂3日揭牌。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，高齡化最嚴重的地方就在雲嘉南，嘉義市要肩負起蛋黃區讓周遭蛋白區變得更好的責任，我們扮演很重要的角色。從健康城市到高齡友善城市，我們嘉義市是全國的領頭羊，其他縣市都跟隨。軟硬體都好了，嘉義市就會更好、更美，產業就會願意進來；長輩照顧好了，年輕人就沒有後顧之憂，就會願意返嘉，甚至移嘉。

興安社區發展協會94年成立起，即致力於社區內各項社會福利服務，關心照顧社區老人生活。隨著社會變遷，年輕人遠途工作，無餘力眷顧家中長輩生活，造成許多長者必須自理三餐，度過寂寞的家居生活，缺乏人際互動情況日益嚴重。因此市府積極推動老人共餐，在社區共餐的環境下一起吃飯很有家的感覺，氣氛更加快樂。協會每周開放4天，每周二、三、四、五中午11:30開始共餐，65歲以上長者每餐50元、月收費800元，服務興安里里民。

為使社區高齡者得到適切照顧，培植在地社區或機關團體提供長者營養餐食服務，鼓勵高齡者藉由定點用餐與其他長者互動，增加社會參與並掌控長者身心狀況，適時提供關懷及協助，市府推出「花甲食堂--作伙呷百二」補助社區辦理花甲食堂，今年成立的花甲食堂計9個單位(興村人文關懷協會、友忠長青進會、中庄社區發展協會、培元長青關懷協會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、經國社區發展協會、鳶尾花人文促進協會、東川社區發展協會及興安社區發展協會)。未來希望持續輔導嘉義市各社區辦理共餐服務，嘉惠更多長者。

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