嘉市花甲食堂美食大評比　營養均衡健康上菜

▲ 嘉義市花甲食堂健康美食料理賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局16日辦理花甲食堂健康美食料理賽，副市長陳淑慧及多位議員及里長等到場頒獎鼓勵，公開讚揚嘉義市九花甲食堂，用心照顧社區長者，煮出讓長輩「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」的美味佳餚，真正是有「心」級的營養健康餐。

▲嘉義市花甲食堂健康美食料理賽菜色皆經過營養師調配。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳淑慧表示，因應高齡化，市府致力推動各項高齡友善政策，花甲食堂就是其中一項重要政策，目前嘉義市已有九處花甲食堂，推出的餐點經過志工用心規劃和社區營養師專業輔導，每一家食堂備餐人員都領有衛生局六小時的衛生、營養、美味培訓課程結業證書，讓每個花甲食堂都具備有健康概念，煮出營養均衡的健康餐，建立有「心」級的健康餐。

▲料理評比由長輩試吃。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府衛生局張耀懋局長表示，花甲食堂是社區長輩很重要的共餐點，每到吃飯時間，食堂 端出的每一道美味佳餚，溫暖長者們的胃。為了讓長輩吃得營養均衡及更好的用餐品質，社區營養推廣中心的三位營養師，平常深入各個花甲食堂了解共餐的現況，也給予健康飲食的搭配建議。此外，衛生局特別辦理六小時料理培訓課程，聘請崇仁醫護管理專科餐飲科蕭憲仁助理教授指導。

花甲食堂健康美食料理比賽，用實做的方式來驗收學員的學習成果，每組限時2小時必須煮出三菜一湯健康組合餐，從製作過程的「衛生安全」、菜色搭配的「均衡營養」、符合長輩咀嚼的「餐點質地」、到「餐點擺盤美觀、餐點美味、餐點創意巧思」、「說菜」等七大項，一一評分，每個花甲食堂都實力堅強，各個團隊都製作出令人驚艷營養健康組合餐。

興村花甲食堂宋秋蓮女士開心的說，參加健康美食料理課程，學習到老師不藏私的小撇步，讓食物可以維持形狀完整、美觀而質地軟、容易吞嚥，原來營養健康素材也能顧及良好風味，最重要的是讓長者都能吃得開心有尊嚴。

嘉義市花甲食堂健康美食料理賽結果第一名經國食堂、第二名培元食堂、第三名大齡食堂、人氣獎興安食堂、特色獎東川食堂、創意獎興村食堂。