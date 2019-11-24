台灣每5人有1位老年人　台師大推社區高齡課程…長者齊跳「萬歲操」

▲台師大舉辦高齡夢想市集，邀請超過1000名以上來自大台北地區的長者共同參與。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣高齡化速度幾乎是世界之冠，早就超英趕美，後續的超高齡社會也將來臨，國立台灣師範大學今（24日）舉辦「高齡夢想市集」，以「百攤、千人、萬歲操」為口號，展現「高齡共行、青銀共學、社區共好」成果。

行政院內政部公布全國65歲以上老年人口占總人口比率在107年3月正式邁入「高齡社會」，而台北市老年人口比率更高達17.19%、老化指數為126.12，居六都之冠、並高於全國平均值。根據台北市民政局最新統計，2020年北市將從「高齡社會」邁入「超高齡社會」，平均每5人就有1位老年人。

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台師大位居台北市中心區，為積極與在地高齡社區據點與產業連結，推動大學社會責任計畫，以社區高齡者身心靈多元需求為基礎，規劃高齡者長期健康促進全方位方案，落實社區共好之精神；並引導高齡者服務人才培力學分學程及服務學習課程學生，進入社區場域及高齡者據點進行服務實踐，實踐青銀共學之目標。

▲「高齡夢想市集」邀千名長者齊舞「萬歲操」，以手舞足蹈練習健康操，舒展身體，常保健康。（圖／台灣師範大學提供）

持續參與據點樂齡肌力訓練第三年、71歲的金玉姊說道，「以前還沒來上課的時候，晚上常常睡不好、常常背痛；來據點上課後，雖然一開始運動完回去會痠痛，不過晚上睡得特別好，白天變得更有精神，很感謝師大銀齡樂活據點！」

在社區據點執行的高齡全方位課程，不僅提供多元體適能訓練，另融入了口腔、營養、心理、藝術、音樂等多面向的課程內涵，讓參與的「大哥大姊」們能夠有全方位的學習。

計畫主持人張少熙也提到，高齡者的健康促進不能僅有單一面向的照護，而必須以更高層次、更全面的角度介入，不僅要照顧高齡者的身體健康，更必須重視大哥大姊心理、社交需求，甚至美感藝術的素養的增能。

▲台師大舉辦「高齡夢想市集」，以「百攤、千人、萬歲操」為口號，展現「高齡共行、青銀共學、社區共好」成果。（圖／台灣師範大學提供）

參與藝術課程的75歲彩雲大姊說，「過去其實都沒有上過畫畫課，自己也不會畫，來據點上課，跟著老師每週不同的主題，慢慢的也敢畫了，也越畫越好，每次來上課都很專心，也越來越有自信了，安排這樣課程真的很棒！」

台師大24日舉辦「高齡夢想市集」，邀請超過1,000位以上來自大台北地區的長者共同參與盛會，活動中讓長者共同進行「高齡健康宣言」、舞動「萬歲操」，主辦單位規劃了包含「身心樂活」、「休閒樂活」、「運動樂活」以及「創藝樂活」等四大主題共100餘市集攤位，此亦為全國首創以社區高齡者為主體所舉辦的綜合嘉年華會。

台師大舉辦的高齡夢想市集旨在落實「高齡共行、青銀共學、社區共好」之精神，整合產、官、學、研資源並與社區共同規畫，讓社區長者活躍健康，迎向幸福快樂的晚美人生。