世界最胖男子！重590kg...登金氏世界紀錄　靠「縮胃、節食」甩肉330kg

▲男子現今能借助拐杖行走。（圖／翻攝自Discovery）

圖文／周刊王

35歲的墨西哥男子胡安·佩德羅·佛朗哥（Juan Pedro Franco），2017年時經醫生檢查發現，他的體重高達1302磅（約590公斤），打破過去紀錄成為「世界上最胖的人」。為了胡安的健康著想，這幾年來透過縮胃手術及節食訓練，他已經成功減去728磅（約330公斤），目前已經可以架著拐杖行走。

▲胡安打破過去紀錄成為「世界上最胖的人」。（圖／翻攝自AFP）

根據《每日郵報》報導，胡安在6歲時體重已經165磅（約75公斤），17歲時則高達602磅（約273公斤），不過由於墨西哥人普遍都有肥胖問題，因此當時家人也不以為意；直到某年胡安發生了一場車禍，再加上罹患肺炎，導致他臥床長達1年半的時間，體重開始迅速飆升，甚至胖到無法下床活動，一躺就躺了將近10年。

胡安的驚人體重曝光後，隨即也引起全世界的關注，有間位於墨西哥瓜達拉哈拉市的診所表示，願意協助胡安進行減肥治療。在這3年期間，他一共經歷了3次減少胃容量的手術，終於擺脫了肥胖引起的糖尿病及高血壓症狀，讓他不再處於隨時都可能死亡的風險。

▲經多次手術及節食後，胡安已能下床走動。（圖／翻攝自CEN）

經過多次手術及節食訓練後，現在的胡安已經可以下床，並借助拐杖自由行走，他開心的表示，「可以自己抬起胳膊的感覺，十分地美妙」。目前胡安的體重為574磅（約260公斤），現在正在等待新的手術，以除去身上重達251磅（約114公斤）的鬆弛皮膚。

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