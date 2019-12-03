【廣編】打好健康「肌」礎　增「肌」撇步一次GET！

【廣編特輯】

圖、文／千禧之愛提供

國人有近30萬人罹患肌少症，千禧之愛健康基金會董事長蔡克嵩，同時也是國立台大醫院醫學院名譽教授指出，熟齡族群偏好「粗茶淡飯」和跑步、健走等有氧運動，恐無助增肌，長期肌少症的結果會增加失能臥床的危險。

千禧之愛健康基金會董事暨台大醫院竹東分院詹鼎正院長指出，民眾平時在家可透過填寫歐盟肌少症工作小組設計的SARC-F問卷或量測小腿圍，初步了解自身肌少症風險。若問卷填寫結果大於4分、50歲以上男性小腿圍小於34公分、女性小於33公分，可能有肌少症，應前往醫療院所做進一步檢測。臨床上，醫師則會再透過握力儀、行走速度、起立坐下測試進一步確認肌力狀況。

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熟齡、銀髮族最怕意外跌倒，進一步增加失能、臥床等風險，因此強健的下肢肌群成為穩固下半生的關鍵。預防肌少症，應依個人狀況調整運動時長與強度，並透過諮詢醫師、健身房教練適合運動項目，可避免運動傷害，此外，營養更不能少。

千禧之愛健康基金會顧問營養師高繪雯建議，健康長者應提高蛋白質攝取量至每公斤體重1～1.2克。而針對現代人生活繁忙、時常外食，容易造成營養攝取不均衡的問題，推薦超商「超肌飲食組合餐」及量販通路「增肌食材選擇」，讓民眾在生活中可輕鬆獲取優質蛋白質。