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宋楚瑜評韓國瑜：叫沒開過飛機的人開飛機「是送命」

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▲▼宋楚瑜五度參選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宋楚瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜3日上午接受廣播專訪時表示，針對國民黨總統候選人韓國瑜，宋楚瑜認為，如果其他能幹的人來，郭台銘、王金平、朱立倫，他會出來嗎？韓國瑜沒有條件、經驗，沒開過車的人上高速公路，叫沒開過飛機的人開飛機，「是把自己的命送到那邊去，還不知道」。

宋楚瑜也感嘆，國民黨在華盛頓有沒有發聲的地方？國民黨失去政權後有任何替藍營講話的嗎？國民黨有這麼多的資源人才，卻沒有好的領導去整合起來？

至於宋楚瑜參選被解讀為分裂藍營投票，宋楚瑜表示，你講這個話對他、台灣人、國民黨不公平，蔡英文民調已經過了五成的話，「跟我參不參選有什麼關係」，他說，國民黨人選不對嘛，讓韓國瑜好好在高雄做市長，你們自己要內鬥。

宋楚瑜說，「如果其他能幹的人來，我會參選嗎？郭台銘參選我會出來嗎，如果王金平、朱立倫，我會出來嗎？」從來沒有一年經驗做過行政單位的人，要把國家未來交給他，管理複雜改革事情？

宋楚瑜表示，國民黨把能幹的人往外推，馬英九執政八年只跟他見過兩次，吳敦義一次都沒有見過他，國民黨每天內鬥搶資源，把能幹的人往外面推，「郭台銘被他們推走」，一個黨沒有理念、道義、沒有感型、沒有團隊精神。

宋楚瑜強調「 你對面的人就是能幹的人」，但是不要找他，國民黨投票的人要想想看，國民黨也要重新思考戰略，「還沒有送到安寧病房前，國民黨還有機會」，建議找一個懂孫中山、蔣中正理想的人來，找回當年創黨的理想。

至於若可以幫韓國瑜一把，建議他做什麼？宋楚瑜直言，「他根本沒有這個條件嘛，根本沒有這個經驗嘛，沒有開過車上高速公路，沒有開過一天飛機的人讓他去開飛機，是把自己的命送到那邊去，還不知道」，那些人還在說「宋楚瑜已經變綠了」，腦袋沒有搞清楚事情。

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