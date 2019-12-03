高富帥追求！23歲正妹「以為遇真愛」獻身懷孕　慘淪小三被騙百萬

▲23歲正妹網路認識「高富帥」，被對方騙了上百萬。（圖／翻攝《重慶廣電-第1眼》）

圖文／周刊王

大陸重慶23歲的小倩（化名）在出差時認識了小孫（化名），原以為遇到「高富帥」真愛，沒想到竟是一場噩夢；她指控，卡被對方盜刷，瞬間揹負了30多萬（約新台幣130萬元）債務，甚至還懷孕，但對方其實早已結婚，自己成了小三。

綜合陸媒體報導，小倩2019年3月份出差到深圳看貨時，認識了大6歲的小孫，在對方的溫情攻勢下，2人感情迅速升溫，進而成為男女朋友。小倩說，「後來跟著小孫住在深圳，當時他帶我到一個公寓，說是他們嬸嬸開的，他說自己有房，我問他為什麼不帶我去家裡，他說那個房子從買的時候就租出去了，沒到期。」

▲小倩表示，男方欺騙爸媽是生意人，其實只是打零工。（圖／翻攝《重慶廣電-第1眼》）

小倩一開始沒有多想，沉醉在愛情的甜蜜當中，對於小孫各種理由借錢，皆有求必應。直到2人到了澳門旅遊，小倩才發現，名下欠款越來越多，且都來自不認識的貸款平台，原來小孫居然拿她的手機、信用卡盜刷。她憤怒質問，並要求對方還錢，沒想到卻得到「分手請求」，接著小孫便人間蒸發。

小倩聲淚俱下表示，回到重慶後發現自己懷了孩子，不過身揹至少30萬（約新台幣130萬元）的債務，根本無力扶養小孩，因此只能選擇墮胎。儘管如此，小倩仍不放棄任何希望，頻頻打探小孫的消息，期間輾轉得知原來小孫早已結婚，自己成了小三。

小倩希望，小孫看到新聞後能夠現身，一起承擔貸款、面對接下來的生活。由於小孫以及小孫的家人都對整件事閉口不談，因此目前只有小倩單方面說法，詳細因果仍待雙方出面對質。

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