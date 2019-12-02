「剝皮酒托妹」侵台！網交遇到大胃王　妹子狂喝5壺紅酒灌出驚人帳單

圖文／鏡週刊

「酒托」詐騙手法有2項不可缺少的元素，一是不肖酒吧業者，二是大陸女子幕後集團，A先生雖然不幸遇酒托妹詐騙錢財，但卻也機警的從2人見面開始，側錄了整個過程，為自己日後索賠和報案留下了有力証據。

A先生說，他和酒托妹碰面後，他就發覺，穿著黑色衣褲、帶著大陸口音現身的女子，長相雖然不差，但與交友軟體上的照片不同，女子堅稱就是與A先生通訊多日的人，並對2人聊天內容知之甚詳，礙於第一次見面怕失禮，加上手機修圖軟體盛行，A先生勉為其難地接受對方的說法，但仍警覺地側錄2人約會的過程。

根據A先生側錄的影片顯示，2人走了一小段路後，女子說想喝點東西、坐下聊聊，之後便帶著A先生熟門熟路地轉入雙城街一處巷內，進入「航X」PUB，當時店內只有一桌客人，也是一男一女坐著聊天，店家上前接待A先生的，正是孟姓老闆娘。

A先生點了一瓶啤酒，女子則先點一杯紅酒，她喝完一杯要再加點時，老闆娘建議直接點「一支」比較划算，沒想到隨後端出來的紅酒，並非一般印象中的紅酒瓶，而是像花瓶一般的大支透明玻璃壼，裡面裝的是什麼酒？價值多少？根本沒人知道。

更讓人訝異的是，這名聲稱來自大陸東北的女子，也果真有東北姑娘的樣子，連續喝了4、5壼紅酒，仍面不改色，讓A先生當場傻眼。最後看到店員送來的帳單，A先生更是頭昏眼花。礙於男人的自尊心，最後只能硬著頭皮付了2萬多元，才結束這場災難式的網路約會。

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