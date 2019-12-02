　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「剝皮酒托妹」侵台！網交遇到大胃王　妹子狂喝5壺紅酒灌出驚人帳單

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖文／鏡週刊

「酒托」詐騙手法有2項不可缺少的元素，一是不肖酒吧業者，二是大陸女子幕後集團，A先生雖然不幸遇酒托妹詐騙錢財，但卻也機警的從2人見面開始，側錄了整個過程，為自己日後索賠和報案留下了有力証據。

被害人（圖）到酒吧談判，要求老闆娘退費。（讀者提供）

A先生說，他和酒托妹碰面後，他就發覺，穿著黑色衣褲、帶著大陸口音現身的女子，長相雖然不差，但與交友軟體上的照片不同，女子堅稱就是與A先生通訊多日的人，並對2人聊天內容知之甚詳，礙於第一次見面怕失禮，加上手機修圖軟體盛行，A先生勉為其難地接受對方的說法，但仍警覺地側錄2人約會的過程。

根據A先生側錄的影片顯示，2人走了一小段路後，女子說想喝點東西、坐下聊聊，之後便帶著A先生熟門熟路地轉入雙城街一處巷內，進入「航X」PUB，當時店內只有一桌客人，也是一男一女坐著聊天，店家上前接待A先生的，正是孟姓老闆娘。

A先生點了一瓶啤酒，女子則先點一杯紅酒，她喝完一杯要再加點時，老闆娘建議直接點「一支」比較划算，沒想到隨後端出來的紅酒，並非一般印象中的紅酒瓶，而是像花瓶一般的大支透明玻璃壼，裡面裝的是什麼酒？價值多少？根本沒人知道。

台北市雙城街的航X酒吧，被議員點名是全台最大的酒托店。

更讓人訝異的是，這名聲稱來自大陸東北的女子，也果真有東北姑娘的樣子，連續喝了4、5壼紅酒，仍面不改色，讓A先生當場傻眼。最後看到店員送來的帳單，A先生更是頭昏眼花。礙於男人的自尊心，最後只能硬著頭皮付了2萬多元，才結束這場災難式的網路約會。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
【剝皮酒托妹侵台3】宅宅被剝皮報警　美魔女老闆娘沒在怕
【剝皮酒托妹侵台4】以為晚上有搞頭　他花2萬連手都沒摸到
【剝皮酒托妹侵台5】照片、本人不一樣　酒托妹軍團年削千萬

►韓妞愛用款「平價版青春露」來了～爆水發光！

ET快訊
高以翔靈堂「開放粉絲弔唁」！時間曝光　折紙鶴陪伴高飛
害手機短命「10大地雷習慣」揭曉！快檢查自己是否中招
高雄20歲男爆氣削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／他拔刀刺穿友人手臂動脈　噴血倒地慘死在派出所前

「剝皮酒托妹」侵台！網交遇到大胃王　妹子狂喝5壺紅酒灌出驚人帳單

台南白河三合院民宅傳疑縱火　１人逃出昏迷送醫

新化警偵破林燕祝旗幟遭毀損案　犯嫌不滿旗幟阻擋觀看風景

快訊／延押2個月！連千毅「打悲情牌抗告」：2孩要顧　遭高雄高分院駁回

不甩侯友宜！「百威龍炮幫」放炮狂炸店　淡水10多間餐廳默默吞下不敢報警

醋男撂人持球棒尋仇！「我們沒有分手」狠打情敵　他頭破住進加護病房

爆誘姦害林奕含輕生…又被控「官商勾結」營業額慘縮　陳國星求償800萬敗訴

快訊／疑在車上吵架！母子駕車衝入八里碼頭…2人困車內

宜蘭男旅館內毒咖啡包配酒轟趴猝死　2友人驚慌落跑

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

台中醉漢開車遇檢「假配合真逃逸」 趁隙打D檔狂飆...勇警三度肉身攔

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

快訊／他拔刀刺穿友人手臂動脈　噴血倒地慘死在派出所前

「剝皮酒托妹」侵台！網交遇到大胃王　妹子狂喝5壺紅酒灌出驚人帳單

台南白河三合院民宅傳疑縱火　１人逃出昏迷送醫

新化警偵破林燕祝旗幟遭毀損案　犯嫌不滿旗幟阻擋觀看風景

快訊／延押2個月！連千毅「打悲情牌抗告」：2孩要顧　遭高雄高分院駁回

不甩侯友宜！「百威龍炮幫」放炮狂炸店　淡水10多間餐廳默默吞下不敢報警

醋男撂人持球棒尋仇！「我們沒有分手」狠打情敵　他頭破住進加護病房

爆誘姦害林奕含輕生…又被控「官商勾結」營業額慘縮　陳國星求償800萬敗訴

快訊／疑在車上吵架！母子駕車衝入八里碼頭…2人困車內

宜蘭男旅館內毒咖啡包配酒轟趴猝死　2友人驚慌落跑

基中導師遭「斧頭砍斷頸動脈」噴血慘死！兇手58年後成二二八紀念館館長

快訊／他拔刀刺穿友人手臂動脈　噴血倒地慘死在派出所前

李棟旭「被演員耽誤的MC」好口才被推爆　孔劉力挺搭訕女諧星「慘被打槍」

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」　網曝訂餐關鍵問題

併購基美大幅挹注EPS　大摩上調國巨目標價至420元

泰銖走勢突破天際！　泰國總理呼籲：大家多用美元支付

快訊／冷氣團發威！平地最低溫「古坑10.9度」　最冷時刻來了

12月發售的球鞋有哪些？大魔王AJ11挾全家福回歸、簍空設計YEEZY終於登場

「星空-2」乘波體最新進展！　完成彈道大機動轉彎動作

伊森霍克參加大陸電影節沒人理！　主持人略過他「有請楊冪」…網傻眼嗆爆

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

社會熱門新聞

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

「百威龍炮幫」不甩侯友宜！淡水10餐廳遭炸店

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

快訊／確定再延押2個月！連千毅抗告遭駁回

高雄1男頭部中彈　鮮血直流送醫搶救

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

「7男6女壞壞趴」1年6場　穆川申判10月

她遭硬來急吼「有愛滋」　黑bra男：我不怕！

剝皮酒托妹侵台！妹子猛喝5壺紅酒灌爆帳單

遭爆料官商勾結　陳國星求償800萬敗訴

醋男狠打情敵　他頭破進加護病房

即／護航謝長廷！「idcc」身分曝光...楊蕙如遭起訴

即／疑母子吵架　2人駕車衝入八里碼頭

三重8+9妹KTV「20比1霸凌片」瘋傳

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

泰樂團主唱家中上吊身亡！媽媽發現CPR急救無效

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

謝佳見喝醉連環摔！外帶一男一女回家　

女友「銀扣黑外套」網哭認：高以翔穿過的！

「百威龍炮幫」不甩侯友宜！淡水10餐廳遭炸店

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

還記得「無名帥T」耐吉嗎？

高以翔靈堂開放粉絲弔唁！折紙鶴陪一同高飛

宣美曬JYP照「1分鐘掉100粉」！急回：大家冷靜

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面