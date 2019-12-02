當選送軍公教旅外進修一年　韓國瑜：每人補助60萬元

圖文／鏡週刊

日前才喊出補助全台大學生、研究生出國進修一年的國民黨總統候選人韓國瑜，29日再推政策，喊話要補助45歲以下軍公教警消旅外學習一年，帶職、帶薪水，每人2萬美元（新台幣60萬元），韓國瑜表示，出國交換回來一定會有改變，包括提升語言能力、打開國際視野、培養交朋友的能力、解決生活困難的能力，更會學到勇敢、有膽量。

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜，為了提升國際競爭力，日前才喊出補助全台大學生、研究生免費出國進修一年，經費政府會想辦法，後來韓國瑜表示政府會補助一半。

上週四（28日）韓國瑜在政論節目上再提出國際接軌的第三支箭，要送全台45歲以下年輕軍公教警消旅外進修一年，只要他們能申請到學校，政府就會找出錢來補助，目標一開始1%，人數約為3500人，每人2萬美元（約新台幣60萬元），才能迅速國際化。

韓國瑜解釋，他們將會以帶職、帶薪的方式出國，若後續成效佳，就會逐步擴大到送2%、3%軍公教警消出國，否則這些人幾十年在台灣轉，不知道世界有多大，是很危險的。



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