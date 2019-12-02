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駁「喬病床」不實謠言　滕西華還原當時事件始末

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▲親民黨公布不分區立委名單，排名第一滕西華。（圖／記者林敬旻攝）

▲滕西華列親民黨不分區立委名單排名第一。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

身心障礙聯盟秘書長滕西華列親民黨不分區立委排名第一，引發醫界議論，而多年前一篇錯誤報導指稱滕西華曾經為了幫父親喬病床動用特權打給立委與健保署高層施壓，也再度被掀起，甚至成為攻擊素材。滕西華今（2）日晚間於臉書還原事件始末，當時即便面對母親焦急詢問她都忍痛沒有拜託別人，是後來急診醫師決定從神經內科改為腎臟科病房「根本不用喬床」。

如果要談滕西華有什麼爭議之處，許多醫界人士會提她「動用立委喬病床」，然而這個指控卻是源自於一篇錯誤報導。滕西華晚間在臉書Po文指出，她父親已經過世八年餘，雖然從答應提名不分區的那天起就有準備會再舊聞重炒，但傳聞實在是越來越有想像力，不說明似乎也對不起支持她的醫界好朋友。

請繼續往下閱讀...

滕西華還原當時情況，她是在一場關於急診病人滯留和各科病房為什麼無法流通使用的記者會，會後跟幾個媒體的閒聊，某報記者聽一半就離開，最後出現「找立委喬床」的烏龍報導，當年很多在場的記者證實事實並非如此，該媒體也曾經與她致歉。

▲親民黨公布不分區立委名單，排名第一滕西華。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨公布不分區立委名單，排名第一滕西華。（圖／記者林敬旻攝）

滕西華表示，父親住院事件發生在2007年前後，因為意識不清被送到固定門診的中部某醫學中心急診，第二天急診醫師開了病危通知她才被家人告知。

她父親在急診兩天兩夜，因為三叉神經痛導致止痛藥使用過量而致急性腎衰竭，由於是神經內科失智症的病人，急診考量病人安全暫停用藥，但父親仍疼痛不已不斷唉叫，讓醫師痛苦，也影響到其他病人。當時急診醫師想讓父親等待神經內科病房，卻連自費頭等的都沒有。

滕西華在趕往醫院的途中，曾經打電話與腎臟科醫師友人諮詢，到醫院後想與急診總醫師商量是否改住腎臟科病房時，總醫師也說正要告訴他們這個決定，下午父親就上了腎臟科病房，當年住進去的病房很空，根本不用喬床。

滕西華說，當年讓她深感罪惡的是，媽媽在急診室看著她說「你爸爸都這樣了，你要不要想想辦法拜託別人？」都忍痛没有做，即便當時她在NGO的好友確實在當立委，她也都沒有找。

部分醫師總是說她「仇醫」，滕西華強調，自己沒有仇醫，只是更願意把「病人權益」放在前面，醫師病人就像雙人舞，雙方都好才能和諧合作。而這20幾年來，在公益社福領域無愧於心、也無愧於專業，更無愧於弱勢，也不曾因而獲取私益。

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