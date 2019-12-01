墾丁大7暗夜衝撞5車！　其中一輛是保時捷…恍神女駕駛：我負全責

▲屏東縣墾丁船帆石附近1日凌晨，發生一名女子駕駛駕駛一台BMW大7車輛，疑似恍神，竟高速衝撞路邊停放的5台車事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣墾丁船帆石附近1日凌晨1時許發生車禍，一名女子駕駛駕駛一台BMW大7途經該路段時，疑似恍神，竟高速衝撞路邊停放的5台車，其中還包括一台保時捷跑車，女子也因撞擊而受傷；警消獲報後趕抵，立即將她送醫救治，也立即對女子進行酒測，唯酒測值是零，她表示會負責所有賠償責任，惟相關肇事原因，警方仍在釐清中。

▲▼遭衝撞車輛。

恆春警方表示，這名駕駛BMW大7車輛的女子，今天凌晨1時左右，途經墾丁船帆石風景區附近，疑似因為恍神，突然衝撞路邊停放車輛，共有5台車遭受波及，其中一台是保時捷，慘被撞推擠到路旁圍，由於衝撞剎那發出巨大碰撞聲響，嚇醒民眾，紛紛外出查看，幸受到衝撞的車輛內都沒有人。

▲▼被撞的保時捷。

由於時值深夜，路上也沒有人受到波及，但該女駕駛則受到輕傷，警消獲報將她送醫治療，她表示，行經肇事路段時，一時恍神肇禍 ，會賠擔所有賠償責任。由於被撞離的保時捷跑車，價值不菲，加上被衝撞的車輛，每輛受損都不輕，賠償金額恐怕不少。

▲▼遭撞的路旁車輛。

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