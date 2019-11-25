墾丁「甜甜圈」飆速甩尾…正妹骨折纏訟4年　業者秒關店「民宿被吹垮」跑路

▲李女與友人到台灣體驗水上活動，卻不知「甜甜圈」的凶險，於翻船落水時骨折，提告求償87萬餘元；業者事後秒關店，經營民宿又被「颱風吹垮」，之後便人間蒸發。（示意圖，非新聞當事人／PEXELS圖庫）

記者羅志華／台北報導

墾丁的水上活動相當知名，除了會「翻船」的香蕉船，還有更刺激的「甜甜圈」，但High到一半發生意外可就掃興了…。一名李姓女子於2015年間，到墾丁南灣遊憩區體驗水上「甜甜圈」，不料卻在翻船落水時骨折，讓她氣得向童姓業者、駕駛水上摩托車的尤姓教練、及「督導不周」的內政部營建署，連帶求償87萬9500元。北院一審判業者賠償16萬，但李女不服持續上訴，北院11月25日開庭，尤姓教練無奈表示，「老闆跑路找不到人，我從屏東上來開庭3次了」。

本案纏訟多年，北院一審判尤姓教練、童姓業者賠償16萬2131元，但童姓業者自事件發生後隨即關店，之後更不知去向，就連李女委任律師，都相當同情「被留下來面對」的尤男，表示願替他與李女協調，希望能達成和解。

尤姓教練於庭外表示，童姓老闆自事件發生後秒關店，之後改開民宿也不順利，房舍還「被颱風吹垮」，至今不知去向，他每次開庭都要從屏東上來，只希望事情趕快落幕；至於「甜甜圈」到底是怎麼玩的，教練表示，「甜甜圈」的速度比「香蕉船」更快，且為了追求刺激，會在途中甩尾，民眾在船體高速翻轉時，務必要記得「放手」，以免受傷。

據北院一審判決，李女於2015年8月16日下午，在墾丁南灣遊憩區，與3名友人受童姓業者招攬體驗「甜甜圈」，但尤姓教練出發前，並未告知他們甜甜圈「有多兇」，也沒說明緊急狀況該如何應對，讓李女在甩尾翻船落水時，因左手緊抓不放導致骨折；法官依業務過失傷害，判童姓業者、尤姓教練須賠李女16萬餘元，營建署部分，則因李女未依《國家賠償法》求償，予以駁回。

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