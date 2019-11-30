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台南蔡英文競選總部遭蛋襲　警逮42歲男：我只是要反映時事

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記者林悅／台南報導

台南市北區西門路四段的小英競選總部，11月30日凌晨2時許，遭不明人士丟雞蛋攻擊，警方調閱監視器發現，循線查出42歲鄭姓男子涉案，於下午將他查獲，警訊中鄭嫌稱他只是想反映時事，全案依毀損罪嫌送辦。

▲台南市北區西門路四段的小英競選總部遭男子丟雞蛋攻擊，市警五分局將涉案鄭姓男子傳喚到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區西門路四段的小英競選總部遭男子丟雞蛋攻擊，市警五分局將涉案鄭姓男子傳喚到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區西門路四段的小英競選總部遭男子丟雞蛋攻擊，市警五分局將涉案鄭姓男子傳喚到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市北區西門路四段的小英競選總部遭男子丟雞蛋攻擊，市警五分局將涉案鄭姓男子傳喚到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，小英競總被蛋擊時間在11月30日凌晨2時，有一名男子步行前往北區西門路四段小英競總前人行道，先直接朝朝蔡英文、賴清德的競選看板丟擲1顆雞蛋，而後往前走，再從他所提的袋子，拿出雞蛋朝蔡賴合照看板再丟擲2顆，其中1顆擊中賴清德肖像的臉頰，其他兩顆沒有擊中看板，掉落在地。男子丟擲雞蛋後，還拿出手機拍照存證後離去。

▲台南市北區西門路四段的小英競選總部遭男子丟雞蛋攻擊，市警五分局將涉案鄭姓男子傳喚到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局副分局長朱恩銳指出，鄭嫌表示作案動機係想反映時事。（圖／記者林悅攝）


小英競選總部人員30日上午9時發現後，向轄區市警五分局報案，五分局案發後組成專案小組，調閱相關路口監視器，查出涉案男子騎機車停放附近，再步行前往作案，警方從機車車號查出42歲鄭姓男子涉有重嫌，方於下午3時前往鄭男台南市安南區住處將他傳喚到案。警訊中，鄭嫌表示他作案只是要反映時事無仇怨，雞蛋是從家中帶出。

警方調查，鄭嫌目前無業，無加入政黨，無明顯政治傾向，他作案後為何要用手機拍照，檢警將進一步調查釐清，因小英競選有提出告訴，警方訊後將全案依毀損罪嫌函送法辦。

▲台南市北區西門路四段的小英競選總部遭男子丟雞蛋攻擊，市警五分局將涉案鄭姓男子傳喚到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡麗青發言人強調，競總主委黃偉哲日前以市長身份，特別宣示選舉期間非治安空窗期，警民須加強合作。今日發生蛋擊事件後，轄區第五分局也到現場了解，並已調閱監視器。

▲台南市北區西門路四段的小英競選總部遭男子丟雞蛋攻擊，市警五分局將涉案鄭姓男子傳喚到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲小英競選有提出告訴，警方訊後將全案依毀損罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡麗青感謝警方第一時間進行調查，蔡麗青也請各候選人向支持者宣導，務必保持理性與自制，台南小英競選總部對於惡意破壞或攻訐，將不吝惜採取任何必要的法律行動。

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