計程車上累癱...一覺醒來在田裡！運將闖後座猛壓　她喉嚨哭啞：求你放我走

▲小平在田裡醒來，慘遭魔爪。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名女子「小平」（化名）日前搭計程車要回家，過程中因為太累而睡著，怎料一覺醒來後，卻發現自己在田裡，而司機「阿溫」（化名）正在對自己上下其手，不僅用手搓揉胸部，還逼迫她用嘴性交，行徑相當誇張。

判決指出，小平在事發當天凌晨坐上阿溫的計程車，卻因為太累在回家途中睡著，而阿溫見狀後，竟因此色心大起，將車子開往偏僻的土地公廟旁的田地，並闖入後座解開小平的內衣，並用力搓揉其胸部，甚至還用手架住她強吻，並逼迫她替自己口交，讓對方嚇得不斷哭喊求饒。

更誇張的是，阿溫發洩完獸慾後，竟然還逼迫對方要付車資，而小平為了脫身只好答應。整起案件曝光後，阿溫辯稱，是小平先親自己，他才會誤認對方也有意思，不過小平表示，當時自己已經不斷反抗，卻還是遭到暴力對待，之後在哭喊求饒，並答應付車資後，才被載到家裡附近的超商。



法官認為，阿溫的行為已經嚴重侵害性自主權，且犯後毫無悔意，因此依利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制猥褻罪，判他4年徒刑，而整起案件上訴到二審後，二審法官認為，一審判決並無不妥，駁回上訴，目前案件上訴到最高院審理中。

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