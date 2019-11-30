廣設智慧血壓機　嘉縣首佈局141處長照點

▲▼ 嘉縣廣設智慧型血壓機，藉由數據化管理及網路傳輸雲端，有效管控長者生理狀況。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟部工業局與嘉義縣政府29日上午在創新學院共同舉辦「智慧城鄉，不老社區~智慧C點啟動記者會」，由縣長翁章梁親自主持，共同見證啟動嘉義縣巷弄長照站C據點導入智慧血壓量測，智慧化的開始，將預計在109年6月前佈建完成，正式進入智慧長照的新里程碑。

▲▼ 嘉縣141點設智慧型血壓機。（圖／嘉義縣政府提供）

29日活動一開場就由「有氧天王」潘若迪老師出場帶動，翁章梁、民雄鄉長何嘉恒、義竹鄉長黃阿家、溪口鄉長孫維聰、縣議員黃芳蘭、林緗亭、姜梅紅、醫事C代表、社照C代表及數百位社區長者，隨著音樂一起扭臀擺腰大跳韻律舞，嗨翻全場。

嘉義縣政府結合經濟部工業局，藉由「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台」計畫，於108年11月完成全縣各鄉鎮市建置74處智慧血壓量測據點，包括各衛生所、藥局、居家護理所、護理之家、社區關懷據點以及縣公車處等，其中醫事C據點就設置了31處，幫長輩監測血壓、體重、手握力等等的數據，到目前有2,486人註冊、23,240人次的量測數。

▲▼ 記者會由潘若迪帶動跳。（圖／嘉義縣政府提供）

縣府在村里生活大調查時，發現社區民眾普遍有增設血壓站的需求，翁章梁要求衛生局編列經費購置67組智慧型血壓計總經費154萬，且設置在民眾頻繁出入的社照C據點，目前已經在佈建中，預計109年6月底前完成，加上工業局補助的74處，嘉義縣一共141村里有智慧血壓量測點，村里涵蓋率近4成，這是嘉義縣巷弄長照站C據點導入智慧血壓量測的一大特色。

翁章梁表示，「照顧健康的第一步就是了解自己身體狀況」，嘉義縣有許多社區據點 據點都是老人聚集的地方，科技的演變能夠利用雲端將個人健康資料，隨時做監測跟了解變化，嘉義縣將會發揮最大的力量勇於突破，使長者成為社會寶貴的資源。

翁章梁指出，未來他會要求衛生局把把老人的營養跟運動做一個結合，讓老人活得健康快樂，活得更有尊嚴，創造出不老社區。此外，將會持續推動長者預防及延緩失能訓練肌耐力，同時利用物聯網設備與健康雲平台同步紀錄身體健康歷程，成為全台模範智慧長照C據點。

代理局長趙紋華說明，量測的數據將記錄在雲端平台，使用者可下載APP查看平日測量資料，為自己的健康把關，希望全縣141個據點，都能循工業局與現場合作廠商所推動的商轉模式，讓據點的設備使用永續下去。

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