中年男誤吞2公分魚刺...胸痛就醫「驗出癌症」　醫曝10%活命率：他救了自己

▲男子誤吞魚刺，隔天卻感到胸痛。（示意圖／pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省潮州市一名中年男子陳叔（化名）日前在喝魚湯時，誤將2公分的魚刺吞下肚，導致胸部隱隱作痛，甚至過了半個月都尚未痊癒，只好趕緊就醫。事後，陳叔竟被驗出患有「食道癌」，醫生表示，有5成的人發現該癌症已是晚期，5年生存率不到10%，而「他竟因為魚刺救了自己」。

綜合陸媒報導，陳叔當天誤吞魚刺後，就跑去自家旁邊的耳鼻喉科就診，但當時並沒有被檢查出什麼異狀，因此他也沒有太在意。不過，隔天起床後，他卻突然感到胸部隱隱作痛，尤其是吃飯時痛得更加厲害，這樣的情況持續了半個月都沒有好轉，隨後他便在家人的陪同下，到大醫院看診。

事後，醫生透過胃鏡檢查發現，陳叔竟患有食道癌，且長達2公分的魚刺還卡在食道腫瘤上面，時不時就會像刀一樣，割著患者的食管，導致其胸痛不適。

廣州中醫藥大學附屬第一醫院的醫生表示，食道癌的早期相當狡猾，沒什麼特別的症狀，只是有點吞嚥的不適感，吃硬的東西會不太順暢，正因如此，有很多人都以為是咽喉發炎或上火，等到症狀嚴重時往往已經到了晚期。

醫生提到，男子十分幸運，因為魚刺而提早發現自己患有該癌症。他指出，若是早期的食道癌，在經過手術後，5年生存率可以達到90%以上，相當於治癒，但晚期的食道癌，5年的生存率不到10%，所以早發現早治療非常重要。

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