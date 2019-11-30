GUCCI再一火紅包燒遍IG！全新1955 Horsebit馬銜包李聖經、IU搶先背上

GUCCI不斷放火！近年最火也是時尚潮人們最愛的品牌，絕對少不了GUCCI的身影，今年2020早春再度推出全新包款，帶有年輕氣息的1955 Horsebit馬銜包系列，辨識度極高的馬銜鍊設計，以及優雅又實搭的包型獲得許多明星喜愛，包括韓國女星李聖經、IU李知恩與Elle Fanning艾兒芬妮等人都開始加入私服！

IU在機場穿搭背著Gucci 1955 Horsebit肩背包

李聖經手拿Gucci 1955 Horsebit肩背包

Elle Fanning 艾兒芬妮背著Gucci 1955 Horsebit肩背包

1955 Horsebit系列包款由創意總監 Alessandro Michele 設計，優雅洗鍊的馬銜鍊裝飾訴說GUCCI與馬術運動歷史淵源，包含肩背包、水桶包與軟質皮革郵差包。肩背包最為實用，大小適中且好裝載，正面飾有馬銜鍊，包身側面亦有半截馬銜鍊與肩背帶銜接，較為硬挺的結構不用擔心包包容易變型，背帶可調整為肩背或斜背。

目前最受歡迎的屬印有GUCCI經典雙G圖騰的帆布款，搭配皮革滾邊展現休閒雅緻氣息，以及適合現在秋天氣氛的焦糖色，以全皮革款式賦予馬銜包內斂雋永風範；另推出藍色限定款，特別以天鵝絨面料詮釋品牌經典藍紅藍織帶拼接於包款翻蓋處，低調中更具品味。

Gucci 1955 Horsebit 焦糖色復古皮革馬銜鍊肩背包 $84,400、經典雙G圖騰馬銜鍊肩背包$75,900、黑色復古皮革馬銜鍊肩背包 $84,400

同系列亦推出水桶包與郵差包兩種款式，皆飾有 Gucci 1955 Horsebit 系列馬銜鍊，郵差包則以金屬扣環與皮革抽繩呼應包款輕鬆隨興態度，碩大的空間極好收納，將縮口拉起或是隨興只扣起內扣都有不同風情；水桶包採用硬挺圓形底座結合極為柔軟的皮革縮口設計，提供單色與拚色兩種款式選擇，白色款已經在IG火紅，且一年四季都好搭配。

Gucci 1955 Horsebit 黑色馬銜鍊水桶包$67,500、白色馬銜鍊水桶包 $67,500

Gucci 1955 Horsebit 經典雙G圖騰束口肩背包 $75,900

※BY SANDY HSU

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

好久不見貝嫂的柏金包！維多利亞貝克漢近日再度證明愛馬仕柏金包的經典不敗

小圓包偷偷人氣爆增！CHANEL、GUCCI、LV與VALENTINO等六大品牌圓型包盤點，這麼可愛太犯規！



更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。