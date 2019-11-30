轟-6K飛行員回憶繞台任務　遭2架不明戰機掛彈攔截

▲中國軍方在微博貼出戰機繞台飛行照片。（圖／翻攝自微博《空軍發布》）

特約記者陳孟孟／綜合報導

2018年解放軍多次組織戰機、轟炸機、預警機組成編隊進行繞島巡航，不斷加強對台威懾力度。近月一名駕駛轟-6K飛行員公開透露，在一次的繞島任務中，受到2架不明軍機抵近干擾，雙方最近距離僅有30米，對方甚至還不時亮出「肚皮」，秀出機翼下的導彈。

為慶祝解放軍空軍成立70周年，《央視》在系列節目中邀請多名飛行員進行開講，擔任空軍航空兵某團團長的陳亮，先後飛過轟-5、轟-6甲、轟-6H以及「戰神」轟-6K。而其所在的空軍航空兵某團也被稱作「鐵拳團」，2013年換裝大陸自主研發的中遠程轟炸機轟-6k，僅用8天時間就實現首飛。

陳亮帶領的團隊過去完成首次飛越宮古海峽、首次代表轟炸機部隊飛出國門、首次實行中俄聯合空中戰略巡航等紀錄，他回憶其中最驚險和最美的航跡，非繞島巡航莫屬。

▼解放軍轟-6K飛行員陳亮透露昔日執行繞島巡航細節。（圖／翻攝自央視《開講啦》官方微博）

陳亮指出，在一次執行繞島航行任務時，飛到某個特定區域後，座艙裡突然出現紅色告警，就在距其30公里的地方，有2架不明飛機正快速抵近。當時他立即下令：「保持好戰鬥隊形，加強觀察，準備取證。」同時也警告對方：「不要干擾我的行動，我正在進行例行性訓練。」

不過對方軍機仍持續抵近，20公里、10公里……對方來到陳亮的右機翼下方，間隔也就30米，他們還不時亮出「肚皮」，秀一下機翼下面的導彈，而這種狀態大約持續30分鐘。此時陳亮仍堅持繼續執行任務，隨著繼續往前飛，他依稀可以看見台灣中央山脈的山峰延綿起伏。陳亮坦言，這是他多年飛行生涯中，見過最美的風景。

▲解放軍繞台「帶記者跟拍」 直擊國軍F-16和轟-6K空中對峙！。（圖／翻攝央視）

事實上，解放軍在2018年4月底曾連續三天執行繞島巡航中，甚至還帶上央視記者跟拍。當時報導指出，窗外發現2架「不明戰機」正向轟-6K的右後方靠近，央視記者說，「我現在在空軍的飛機上，戰機編隊正在執行繞島飛行任務，通過窗戶可以看到，2架戰機正在抵近飛行。」雖然報導中以「不明戰機」稱呼，但從外型判斷，外界認為就是我國的F-16「戰隼」戰機。

此外，《中國軍網》英文版官方微博隨後又接著在同年5月10日釋出一張轟-6K繞島巡航高清照，內容清楚可見台灣本島以及戰機底下的蘭嶼。當時有軍迷認為，拍照時的解放軍戰機距離蘭嶼可能僅有12海里，明顯就是一次計畫好的「踩線之旅」。

▼中國軍網發布轟-6K繞島巡航高清照片，清晰可見台灣本島及戰機底下的蘭嶼。（圖／翻攝自中國軍網英文版微博）