挺韓民防人員「從警局拿名冊」　高雄市警局：違行政中立將懲處

▲民防挺韓授旗竟要警局整理出席名單。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達、洪靖宜／高雄報導

民進黨議員簡煥宗爆料，高雄市挺韓社團要在12月2日舉辦授旗活動，雖然競選活動造勢動員很常見，但是卻要保安科、交通大隊、刑警大隊將其所附屬的義警單位彙整出可出席授旗大會的名單，並由民力股進行彙整，針對疑似違反行政中立行為，市警局表示目前已由督察組介入，若屬實將依規定懲處。

簡煥宗指出保安科、交通大隊、刑警大隊要各找10人為授旗代表，在活動前回報，還要將整理好的授旗代表名單，交給警察局防治科民力股股長，但民力股的業務內容是「民防大會組織規劃、管理、運用、教育訓練。民防大隊傷亡醫療、撫卹喪葬等福利互助與慰問事項。全民防衛動員、全民國防教育等業務」。沒有想到現在還要處理業務範圍之外的工作，要幫忙整理挺韓授旗造勢活動的授旗代表名單。

▲市警局防治科科長翁榮華說，若該名承辦人有違行政中立將懲處。（圖／記者洪正達攝）

簡煥宗說「請高雄市政府要嚴守行政中立，放過辛苦的警察同仁。不要讓市府機關淪為韓國瑜的選舉機器。」

市警局說，民防總隊副指揮官黃富義欲邀集民防總隊所屬民防、義警、義交、義刑四個大隊參加1202挺韓授旗大會，因黃副指揮官工作繁忙，特請求民防總隊秘書作業組(（察局防治科民力股）協助代為通知四個大隊，民力股陳姓股長一時不察，未經請示即主動協助代為通知各民力單位承辦人，邀集民力參加大會，並請各民力單位將資料報至該股彙整，本案警察局得知後立即指示不宜介入政治活動，並調查陳員違反行政中立情形，若屬實將會懲處。

▲就是這份文件引發外界質疑警局為何沒嚴守行政中立。（圖／記者洪正達翻攝）



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