杭州直擊／解密「涉外層級遺體防腐」3萬2起跳　至少半天到一天時間

▲高以翔遺體於杭州殯儀館進行防腐作業。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄、劉亭／杭州─台北連線報導

高以翔27日不幸驟逝，家屬希望能將他帶回台灣再進行火化作業，目前遺體已被送至杭州殯儀館進行防腐作業。據《ETtoday新聞雲》記者了解，在當地進行防腐作業有分不同等級，價格也視狀況而不同。

杭州殯儀館工作人員透露，遺體防腐有分為基本防腐處理與涉外層級防腐。基本防腐是遺體一送到就馬上進行防腐手續，依照需要防腐天數有不同價格，3天份劑量打針500元人民幣（約新台幣2250元），若需要1個禮拜需要2針1000元人民幣（約新台幣4500元）。

▲防腐作業會於化妝室內進行處理。（圖／記者陳政錄攝）

而若需要搭乘飛機等狀況下，需要進行「涉外層級防腐」，處理流程會稍微複雜一些，須要先將遺體冰櫃解凍，之後在逐一部位打上防腐藥劑，總價由7200元人民幣（約新台幣3萬2400元）起跳。所需要的處理時間約半天至一天不等，視保存情況跟狀態不同調整。

《ETtoday新聞雲》記者先前訪問大陸台資醫院的專業人士，遺體利用醫療專機回台的費用約需200多萬台幣，不過比起貨艙運送方式來說較快，也比較令人放心，至於包機部分，則須與航空公司協調。



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