「明天不用來了！」華視員工遭無預警解僱　13歲兒難過填卷…爸爸被開除了

記者羅志華／台北報導

華視企業工會於11月29日到北院陳情，控訴華視於4月22日，無預警以「業務緊縮」為由，資遣10名員工，之後卻公開招募新員工，甚至還有人遭資遣後，隔天就有新人遞補，讓工會代表質疑哪來的「業務緊縮」；1名代表哽咽表示，有同仁的小孩在學校填問卷時，難過地寫下「爸爸被開除了」，年關將近，真不知該怎麼過…。華視工會委任詹文凱律師，向北院遞狀確認僱傭關係，並追討從資遣到復職的工資。

▲華視工會北院陳情，喊出口號「完善公廣政策，反對惡意資遣，履行公廣使命，維護勞工權益」。（圖／記者羅志華攝）

台北市產業總工會秘書黃健泰主持陳情，指遭資遣的華視員工，當天準備下班時突然被召集，只聽主管一句「明天不用來了」，隨即要他們打包走人，當被資遣員工們尋求工會協助時，資方卻以「不想影響員工」為由，不讓他們爭取勞工權益；華視總經理莊豐嘉到立法院接受質詢，承諾會比照優惠退休辦理，但員工們直到調解時，才知道「優惠」的內容，只有1個月薪水的資遣，且提到法定特休時，資方還以訴訟為籌碼，要他們不要去提告才願意給，十分荒謬。

在華視工作33年的馬姓員工表示，4月22日當天下班前，他們一群人突然被召集，當面被告知做到今天，3天後還收到存證信函，聲明若他們這些被資遣的員工，再踏進公司就是「私闖民宅」，馬小姐不解，為何工作了33年、被當成是第二個家的地方，會這樣對待她；提到同仁的小孩時，馬小姐更不禁哽咽，心疼一個12、3歲的孩子，才剛上國中，就得面對「爸爸被開除」的沉痛事實。

工會委任律師詹文凱表示，資方「解僱」員工應是「最後手段」，應先試圖安置現有員工，無論安插其他職位，或是輔導受訓轉職，華視未做任何安排即直接解雇，且資遣10人後，又增聘26名新進員工，是否真有「業務緊縮」令人懷疑，華視聲稱虧損，不找決策單位負責，卻拿基層員工開刀，這個邏輯實在很奇怪，尤其華視又是公廣集團，更應擔負「社會良心」的責任。

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