直擊／高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機請開慢點

記者蔡紹堅、陳政錄／寧波報導

藝人高以翔的遺體28日晚間被送上轉移用的靈車，離開殯儀館。據《ETtoday新聞雲》了解，靈車駛離殯儀館後，並沒有直接前往機場，而是先繞經高以翔發生意外的《追我吧》攝影現場，以及生前入住酒店的寧波東部新城一帶，然後駛回殯儀館，停留數秒後才又離開殯儀館；依經紀公司及家屬的最新說法研判，車輛可能轉往上海。

▼靈車駛離殯儀館。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



高以翔27日凌晨意外過世之後，遺體暫放在寧波市的殯儀館，經過一整日的誦經，遺體於28日晚間被送上轉移用的靈車。轉移過程中，保安的人數增加至先前的2、3倍，三輛黑色休旅車先於晚間9點30分載著親屬及工作人員離開，殯儀館的靈車則在9點40分在兩台黑色車輛的護送下駛離殯儀館；出發之前，工作人員還向司機叮嚀「別開太快」，車輛一路上也保持在30公里左右的時速。

▼高以翔生前錄製節目的場地。



靈車駛離殯儀館後，並沒有直接前往機場，而是先繞經高以翔生前發生意外的錄影現場，及入住的酒店一帶，然後又返回殯儀館，停留了數秒之後，才又駛離殯儀館。依照經紀公司及家屬的最新說法研判，靈車可能轉往上海，過幾日才會再從上海返回台北。

《ETtoday新聞雲》記者也發現，靈車繞回殯儀館又駛離後，一小時前還待在殯儀館的大批工作人員、工作車輛以及保安人員都已經離開，燈火通明的靈堂大樓也轉為一片漆黑，只剩路燈還亮著，法事應已進行到一段落。

▼靈車駛離後，殯儀館外的工作人員、保安及車輛也都離開。

