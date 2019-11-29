杭州直擊／高以翔遺體「防腐處理中」　現場多名保安戒備

記者陳政錄、劉亭／杭州─台北連線報導

高以翔錄製節目猝死後，遺體先送往寧波殯儀館進行誦經等事宜，昨晚被送到杭州殯儀館。《ETtoday新聞雲》記者現場了解，目前高以翔遺體正在進行防腐處理中，確切完成時間還不確定，但現場也有許多警察、保安看守。

《ETtoday新聞雲》記者早上9點抵達杭州殯儀館後，杭州殯儀館內有許多警察在場，但目前未看到高以翔家屬在場，可能已先至其他地方稍做休息，並且等待防腐作業進行。

▲高以翔遺體於杭州殯儀館進行防腐作業。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，高以翔遺體昨天晚間送達之後，目前仍在進行防腐作業，還需要一些時間處理，等到防腐完成後，隨即會搭乘飛機返回台灣。現場保安人員防範相當嚴格，記者在處理防腐的走廊外時，就有4、5名保安前來。

《ETtoday新聞雲》記者現場了解，若高以翔遺體需要搭乘飛機，在杭州殯儀館進行涉外層級防腐，總價7200元人民幣（約新台幣3萬2400元）起，處理時間至少半天到一天，看保存情況跟狀態而定。

▲防腐作業會在此處進行。（圖／記者陳政錄攝）

高以翔靈車28日晚間駛離殯儀館後，並沒有直接前往機場，而是先繞經高以翔發生意外的《追我吧》攝影現場，以及生前入住酒店的寧波東部新城一帶，然後駛回殯儀館，停留數秒後才又離開殯儀館；依經紀公司及家屬的最新說法研判，車輛可能轉往他地，之後再返台。

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▲現場有許多保安。（圖／記者陳政錄攝）

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