京華城熄燈前迴光返照　一句「18年來感謝有您」獲網友滿滿讚

▲京華城月底將黯然熄燈，在網路上引來不少民眾留言、感念。圖為2004奧運轉播活動。（翻攝自京華城FB）

圖文／鏡週刊

京華城將在11月30日停止營業，28日舉辦熄燈感恩儀式，官方臉書粉絲團選在前一天發文，一段京華城從無到有的影片獲得廣大迴響，一句「18年來感謝有您」則像與台北市民告別。

在官方分享的影片中，開頭是一張1987年的台北老照片，當時京華城的所在地還是唐榮鐵工廠，到了1993年才委託美商設計出在全球也堪稱難度最高的台灣第一座球體購物中心，接下來1998年動土、2001年完工，沒想到開幕前夕卻碰上「台灣氣象史上滯留陸地時間最久」的納莉颱風，導致地下層機電及裝潢設備全毀，延後1個月開幕。

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▲京華城上梁。（翻攝自京華城FB）

之後，2002年世足賽開打，京華城將球體建築外觀改裝成巨型足球，成為世足風潮下的亞洲最具代表性地標；此外，在商場首創的室內高空彈跳，哪怕真正敢玩的人不多，也曾吸引無數民眾圍觀，熱鬧一時。

可惜，這座宏偉的球體終究像顆洩氣的皮球，人潮逐漸流失，於是，2004年開始，京華城將5樓改裝成兒童區「童星球」，之後更引進寶貝城（BabyBoss）找到新定位，也為許多台北市民創造不少與父母同樂的兒時回憶；如今熄燈消息一出，昔日遊戲其間的孩童、父母紛紛在臉書留言，感嘆青春、童年的足跡將逝。

▲京華城為許多台北市民創造不少與父母同樂的兒時回憶。（翻攝自京華城FB）

值得一提的是，開幕時，威京集團主席沈慶京曾抱怨，因為政府拖延，讓京華城整整投入了15年才開花結果，比民國初期的8年抗戰還久，「太晚動工，信義商圈早已先啟動，不禁讓人感嘆時不我與，我的辛酸變成台北市的驕傲，這是馬市長所說的，……」一番話說得無奈，但更無奈的是─這些話放在今天竟成了最好結語。



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