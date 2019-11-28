伊拉克示威釀350死！抗議群眾放火燒伊朗領事館　拆國旗怒吼

▲伊拉克示威者放火燃燒伊朗大使館。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊拉克反政府示威再度升級，抗議群眾放火燒毀了位在聖城納加夫（Najaf）的伊朗領事館，這也是衝突發生至今，反伊朗示威者最激烈的一次行動。伊朗官方媒體指出，領事館內的人員已經在襲擊前撤離，目前納加夫也已實施宵禁。伊拉克示威爆發兩個月以來，已經造成至少350人死亡。

《半島電視台》指出，示威抗議爆發兩個月以來，維安部隊幾乎每天都會發射實彈與催淚瓦斯，至少造成350人喪生，數千人受傷。而憤怒的抗議群眾，27日聚集在納加夫的伊朗領事館外，高聲大喊「勝利屬於伊拉克」、「伊朗滾出去」，並點燃手邊的輪胎、毛毯與紙板等物，直接朝領事館丟。

起初維安部隊仍發射催淚彈與實彈，試圖將群眾趕離，造成1人死亡，至少35人受傷，不過聚集的人越來越多，維安部隊最後只能撤退，領事館內的工作人員也早先一步從後門撤離。示威者衝入領事館內將伊朗國旗拆下，並換上伊拉克國旗，整個領事館也被放火燃燒。

▲伊拉克示威者焚燒輪胎。（圖／路透）



自10月開始，伊拉克首都巴格達與什葉派居多數的南部地區，衝突不斷升級，這也是自2003年以來最大規模的示威活動。除了納加夫的伊朗領事館以外，就連第2大聖城卡巴拉（Karbala）的伊朗領事館，在本月初也被攻擊，當時維安部隊射殺了4名示威者。

伊拉克民眾不滿政府腐敗、水電等基本設施品質低落、居高不下的失業率，10月1日爆發示威。他們指出，伊斯蘭國（IS）於2年前就被擊敗，但政府官員依然繼續貪汙、內鬥，根本無法改善人民生活。伊拉克總理馬赫迪（Adil Abdul-Mahdi）已經同意辭職下台，前提是各政黨必須在憲法範圍之內，找到一致同意的替代人選。

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