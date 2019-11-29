AKIRA從小就是帥哥，談戀愛卻很不在行！MV中熱舞、床戲讓人臉紅心跳

放浪兄弟AKIRA和林志玲因為演出舞台劇《赤壁 〜愛〜》相識，經過多年，兩人在2018年底交往，2019年的6月6日宣布結婚震驚了亞洲圈！而關於AKIRA的相關綜藝節目與訪問影片也再度被翻出，包括即使被惡作劇也依然保持溫文態度、意外透露其實非常不擅長追女生、還有曾經在MV中大露好身材，脫到只剩四角褲，與女模有火熱床戲，讓AKIRA帥氣的個性成為熱議！

AKIRA本名黑澤良平，憑精湛舞技踏入演藝圈，2006年加入日本男團EXILE放浪兄弟，作為舞蹈擔當之一演出，是元老級的成員，16歲就開始學習跳舞，至今已經累積超過20年的舞齡，日本粉絲們也翻出AKIRA學生時期的照片，濃眉大眼依然跟現在一樣帥氣有型，AKIRA因為跳舞而煉出的精實身材，搭上184公分的模特兒身高，讓他受到Ralph Lauren青睞成為第一位亞裔代言人，並登上紐約時裝周Ralph Lauren 50週年大秀走秀！

放浪兄弟

AKIRA不只會跳舞還會演戲，曾經還是《麻辣教師GTO》主角「鬼塚英吉」，還挑戰過《瘋狂麥斯：憤怒道 Mad Max: Fury Road》電影日語版配音，2017年還演出馬丁史柯西斯執導的好萊塢影片《沉默Silence》至今參與過的電影超過13部，電視劇超過10部以上，被觀眾誇讚為演而優則舞，都表現得很優秀。





而且AKIRA還會在EXILE放浪兄弟的舞蹈錄影帶中擔任執導，整整三分鐘帥氣的獨舞與充滿感情的表現方式，可以感受到AKIRA對於舞蹈的熱情與喜愛，AKIRA還曾執導過《EXILE AKIRA×Shelly》的MV音樂錄影帶，穿上背心展露腹肌熱舞，還與女模有激情的吻戲與床戲，看得令人臉紅心跳，最後他脫到只剩四角褲，好身材完全畢露。

《EXILE AKIRA×Shelly》



會有這樣的好身材，除了跳舞鍛鍊出，AKIRA坦承其實每天早上都會鍛鍊一到一個小時半，即使出國也不忘記訓練，從小就帥氣，16歲時還加入足球隊，之前上節目時主持人問到高中時就長這麼帥，又會踢球，一定很多人喜歡，AKIRA率直地說「是！」AKIRA說，其實自己談戀愛是慎重型的人，學生時期談戀愛時思考著要不要牽對方的手，結果走著走著掉進水溝裡！

女生還沒發現，突然一撇，旁邊的AKIRA消失了，全身泥濘的AKIRA為了愛面子，還裝帥說搞什麼，這甚麼東西！讓主持人們大笑，意外發現AKIRA風趣的一面。

※BY KMS, SANDY HSU

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