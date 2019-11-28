19歲女大生遺失手機　傳訊求歸還...對方竟回覆：粗心學個教訓！

▲女大生將手機掉在遊樂場。（圖／翻攝澎湃新聞）

圖文／周刊王

大陸河南焦作一名19歲女大生在電玩遊樂場遺失了手機，他透過監視器畫面看見手機被一對情侶撿走，但少女試圖聯絡情侶時，卻收到回覆「這麼粗心，長個教訓吧」，少女心急著想把手機找回，沒想到卻遭一名自稱是情侶友人的「中間人」騙了人民幣300元（約台幣1300元），目前警方已受理此案，進行調查。

根據《澎湃新聞》報導，河南焦作一名19歲女大生在電玩遊樂場把一隻價值人民幣5000元（約台幣22000元）的手機弄丟了，後來調閱監視器發現，手機被遊樂場中一對情侶撿走。女大生表示，當時她將手機掉在一台賽車遊戲機的踏板上就離開去玩別的電玩機器，等到她發現手機不見時立刻回頭來找，但手機已經不見，整個過程僅2分鐘。

▲從監視器發現，手機被遊樂場中一對情侶撿走。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲女大生還遭一名男子騙錢。（圖／翻攝澎湃新聞）

隨後女大生傳簡訊聯繫對方，表示自己手機中有許多重要資料都沒有備份，希望對方能看在這支手機是爸媽辛苦賺錢買給她的，好心將手機還給她，沒想到卻收到對方回覆「賺錢不容易你還買這麼好的手機，這麼粗心，長個教訓吧。」之後有名男子自稱認識撿手機的情侶，只要女大生給她人民幣300元（約台幣1300元），就替她將手機寄回，「但我們將錢轉過去了，手機還是一直沒有寄回，中間人也聯繫不到了。」

目前女大生已經報警，警方也將對該案進一步釐清調查，女大生也表示，希望情侶看到這段視頻，能主動將手機返還。

延伸閱讀

「孫夏戀」好事將近？小鐘說溜嘴：包紅包給孫協志和夏宇童

警消海巡大集合跳佛舞 網譏：如《七龍珠》「基紐特戰隊」

專輯遭拖延 李榮浩撂重話：沒你們我就寸步難行？