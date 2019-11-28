　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

19歲女大生遺失手機　傳訊求歸還...對方竟回覆：粗心學個教訓！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（圖／翻攝澎湃新聞）

▲女大生將手機掉在遊樂場。（圖／翻攝澎湃新聞）

圖文／周刊王

大陸河南焦作一名19歲女大生在電玩遊樂場遺失了手機，他透過監視器畫面看見手機被一對情侶撿走，但少女試圖聯絡情侶時，卻收到回覆「這麼粗心，長個教訓吧」，少女心急著想把手機找回，沒想到卻遭一名自稱是情侶友人的「中間人」騙了人民幣300元（約台幣1300元），目前警方已受理此案，進行調查。

根據《澎湃新聞》報導，河南焦作一名19歲女大生在電玩遊樂場把一隻價值人民幣5000元（約台幣22000元）的手機弄丟了，後來調閱監視器發現，手機被遊樂場中一對情侶撿走。女大生表示，當時她將手機掉在一台賽車遊戲機的踏板上就離開去玩別的電玩機器，等到她發現手機不見時立刻回頭來找，但手機已經不見，整個過程僅2分鐘。

▲從監視器發現，手機被遊樂場中一對情侶撿走。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲女大生還遭一名男子騙錢。（圖／翻攝澎湃新聞）

隨後女大生傳簡訊聯繫對方，表示自己手機中有許多重要資料都沒有備份，希望對方能看在這支手機是爸媽辛苦賺錢買給她的，好心將手機還給她，沒想到卻收到對方回覆「賺錢不容易你還買這麼好的手機，這麼粗心，長個教訓吧。」之後有名男子自稱認識撿手機的情侶，只要女大生給她人民幣300元（約台幣1300元），就替她將手機寄回，「但我們將錢轉過去了，手機還是一直沒有寄回，中間人也聯繫不到了。」

目前女大生已經報警，警方也將對該案進一步釐清調查，女大生也表示，希望情侶看到這段視頻，能主動將手機返還。

延伸閱讀

「孫夏戀」好事將近？小鐘說溜嘴：包紅包給孫協志和夏宇童

警消海巡大集合跳佛舞　網譏：如《七龍珠》「基紐特戰隊」

專輯遭拖延　李榮浩撂重話：沒你們我就寸步難行？

ET快訊
泫雅坦承「罹憂鬱症＋恐慌症」！隱瞞3年首揭病情
初生男嬰長「2頭3臂4手掌」！21歲小媽媽一看...當場暈倒
高以翔倒下…攝影師繼續拍特寫！男星看螢幕驚喊：他眼睛不對勁
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解放軍駐港部隊採措施「止暴制亂」？陸國防部：隨時聽黨中央指揮

中年伯撞傷男童被攔下！氣炸飆罵「我要殺了你」…下秒去世了

川普簽署《香港法案》　陸委會呼籲北京與港府停止打壓

19歲女大生遺失手機　傳訊求歸還...對方竟回覆：粗心學個教訓！

反滲透法拚本會期修法完成　陸委會力挺民進黨團版草案

如何反制美方「涉港」法案？耿爽要記者保持關注：該來的早晚會來

寧波獨家快訊／高以翔爸爸現身機場　不發一語快步進入登機口

高以翔遺體防腐後回台　陸醫「曝價碼」：至少43萬…專機再花200萬

涉「中國間諜」王立強案　大陸官媒揭中創投資CEO向心背景

華聞快遞／北京今年前10月新設外資企業1356家　服務業企業占95.9%

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

解放軍駐港部隊採措施「止暴制亂」？陸國防部：隨時聽黨中央指揮

中年伯撞傷男童被攔下！氣炸飆罵「我要殺了你」…下秒去世了

川普簽署《香港法案》　陸委會呼籲北京與港府停止打壓

19歲女大生遺失手機　傳訊求歸還...對方竟回覆：粗心學個教訓！

反滲透法拚本會期修法完成　陸委會力挺民進黨團版草案

如何反制美方「涉港」法案？耿爽要記者保持關注：該來的早晚會來

寧波獨家快訊／高以翔爸爸現身機場　不發一語快步進入登機口

高以翔遺體防腐後回台　陸醫「曝價碼」：至少43萬…專機再花200萬

涉「中國間諜」王立強案　大陸官媒揭中創投資CEO向心背景

華聞快遞／北京今年前10月新設外資企業1356家　服務業企業占95.9%

楊冪榮登美、法、陸封面驚艷海外！亂髮「回眸殺」網盛讚：太美

西德莫迪羽賽／王子維逆轉地主　攜手男雙廖蘇配進8強

【H的感情學分班】《82年生的金智英》理想丈夫該是什麼模樣？

推動回應性永續作為有成　台新金勇奪「台灣企業永續獎」7大獎

影／基金交易平台好康多　達人大推：手續費低、免信託費

鼓勵私校發「教師資遣費」教部補助32.5%！　最快110年實施

高麗菜怎麼炒才好吃？老饕曝「2大關鍵」提醒：一堆人煮錯

泫雅坦承「罹患憂鬱症＋恐慌症」！　隱瞞3年首揭病情：對信任我的人很抱歉

韓國瑜夫婦名下無房產！8個月增83萬　政治獻金6712萬

解放軍駐港部隊採措施「止暴制亂」？陸國防部：隨時聽黨中央指揮

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

雙11貨品沉海中...淘寶證實回應了

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

寧波現場／高以翔哥哥趕抵現場　後事低調進行

寧波現場／高以翔靈堂外「突出現多名特警」

寧波獨家／高以翔爸爸現身機場　不發一語快步離開

寧波現場／疑似家屬現身　殯儀館「8支黑傘陣」嚴守

寧波現場／高以翔粉絲獻「1000朵菊花」：下輩子見

高以翔遺體防腐後回台　陸醫「曝專機價碼」

正妹景區扮「不倒翁」！素顏公開網推爆

女大生學校宿舍「輕微發燒」…3天後斃命！

男舍監高樓扔狗　小白汪淒厲哀號慘死

9歲女兒內褲沾血飄異味　媽得知真相嚇壞了

北京業界談高以翔猝死

王立強2016「詐騙案開庭影片」曝光

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

高以翔「哥哥」淚崩呼喊：這麼拼幹什麼！曝最後傳訊

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

韓國男旅遊被陌生人借錢　7天後戶頭多8億

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

雙11貨品沉海中...淘寶證實回應了

科學家挖到冰凍1萬8000年生物

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面