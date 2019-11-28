如何反制美方「涉港」法案？耿爽要記者保持關注：該來的早晚會來

▲美國總統川普正式簽署《香港人權與民主法案》，中方強烈譴責。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

針對美國總統川普27日正式簽署《香港人權與民主法案》，中國外交部發言人耿爽28日強調，美方此舉嚴重干涉中國內政，中方已就此向美方提出嚴正交涉，並強烈敦促不得實施該法案，以免影響中美關係和兩國在重要領域的合作。此外，關於中方的反制措施何時會祭出，耿爽指出「該來的早晚會來」。

中國外交部28日的例行記者會上，對於川普正式簽署《香港人權與民主法案》，耿爽稱，美方的舉動嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對，已經就此向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，強烈敦促美方不得實施該法，以免影響中美關係和兩國在重要領域的合作。

▲川普。（圖／路透）



他補充說，該法案只會讓包括香港同胞在內的廣大中國人民，進一步認清美國的險惡用心及霸權本質，讓中國人民更加眾志成城，美方的圖謀注定失敗。耿爽進一步表示，任何人都不要低估中方，維護國家主權、安全和發展利益的決心，也不要低估中方貫徹一國兩制方針和維護香港繁榮穩定的堅定決心。

至於有記者問及耿爽「中方反制措施有哪些、何時出台？」他請該名記者保持關注，「該來的早晚會來」。此外，不僅中國外交部抨擊該法案，就連國務院港澳辦、香港中聯辦、外交部駐港公署、香港特區政府等都對美方進行有力回擊，並表示強烈譴責。

川普在白宮書面聲明中表示，「我簽署這些法案是基於對習近平主席、中國和香港人民的尊重。為他們制定這些法案，是希望中、港領導人及代表，能夠友好處理彼此間的分歧，為所有人開啟長期的和平和繁榮。」

▲耿爽稱中方的反制措施早晚會來。（圖／達志影像／美聯社）



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