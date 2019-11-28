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桃園客家短片培訓編450萬　「得獎短片僅13人觀看」議員要擱置

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▲桃園客家短片得獎作品，訂閱及觀看數字顯示，成效不佳。（圖／翻攝自網路）

▲桃園客家局近年來，連續辦理「客家短片培訓計畫」。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

藍營桃園市議員舒翠玲28日於市議會，審查客家局「客家短片培訓計畫」項目時，對於該局明年持續編列450萬元預算，赫然發現成效不佳！舒翠玲說，由放在YouTube的多部獲獎短片，訂閱及觀看數字顯示，最少的只有3個人訂閱、13人次觀看，因此要求擱置該筆預算。▲桃園客家短片得獎作品，訂閱及觀看數字顯示，成效不佳。（圖／翻攝自網路）

▲桃園客家局辦理「客家短片培訓計畫」的得獎作品，放在YouTube其訂閱及觀看數字，受到藍營議員關注。（圖／翻攝自網路）

不過，承辦科長則說明，最好的一部短片有3000多人觀賞。對於花了數百萬元辦的活動，數字所顯示成效，連出面緩頰的民進黨議員蔡永芳也無話可說。據了解，客家局於近年來，辦理的「客劃時代、KUNG JULIA、2017桃園客家短片培訓計畫暨競賽」，得獎作品放在YouTube供觀賞，而多數民眾並不會特意留意訂閱及觀看數字，如今因舒翠玲質詢，已成為焦點。

▲桃園客家短片得獎作品，訂閱及觀看數字顯示，成效不佳。（圖／翻攝自網路）

桃園市議會定期大會今天進行聯席審查109年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，市議員舒翠玲於會中，對於客家事務局連續5年辦理「客家短片培訓計畫」，明年持續編列450萬元預算，指出她由放在YouTube的獲獎短片，訂閱、及觀看數字顯示，該活動成效很差！

舒翠玲要求擱置預算，但議員蔡永芳希望客家事務局說明績效後再擱置；客家局局長何明光則說明，目前得獎的短片都放在YouTube供民眾觀看，承辦科長則說，最好的一部短片有3000多人觀賞。舒翠玲議員說，她利用時間上網發現客家事務局的行銷真的很差，明明得獎作品都很有水準，就是曲高和寡、無人觀賞，隨便看一部短片只有14人訂閱、168人次觀看。

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