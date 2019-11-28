嗆警畫面曝光！大哥打人被抓　小弟「3闖派出所」叫囂：小警察吵什麼？

記者張君豪、孫于珊、林昱萱／台北報導

一名吳姓大哥日前因為拿甩棍打傷人，所以遭到警方逮捕，而他的姚姓小弟竟因此頻闖入台北市萬華區桂林路派出所，說要找正受偵辦的吳男，遭警方拒絕後，竟怒火沖天、猛嗆警察，更出手揮打，而他怒嗆警察，「你三小」、「你算什麼東西」的誇張影片也隨之曝光。

▲小弟3闖派出所叫囂。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

這起事件發生在6月17日晚間6時許，事發當時姚男到派出所要找吳姓大哥，要警察讓他進去探視，而遭到拒絕後，姚男竟然開始大聲朝著兩名員警嗆聲，而他囂張嗆警的畫面稍早也隨之曝光，只見他不斷怒吼，「你三小」、「你算什麼東西」、「警察！辦案件？你可以辦你爸媽」、「小警察吵什麼」、「我為什麼要離開」、「這裡警察我都尊重，我就不尊重你啦！」更誇張的是，他甚至還向其中一名員警怒嗆：「你不是無時無刻都穿制服，總有下班的時候，就不要讓我遇到」。

更加離譜的是，姚男被拒絕後，不僅出言嗆警，還3次強行闖入派出所，過程中還將一名警察的手指打傷，行徑相當誇張。他的離譜脫序行徑，最後讓警方忍無可忍，依妨害公務現行犯將他當場逮捕。對此，台北地方法院判決出爐，處姚男拘役10日，可易科罰金1萬元，可上訴。

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