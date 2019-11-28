　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／賽道狂人　福特大戰法拉利

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼賽道狂人。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

兩個半小時的電影，流暢到完全無感，以為賽車類型的作品總是枯燥，真心推薦的好作品，不僅將肯邁爾斯這位傳奇性的人物介紹給現代人，尤其是我們這種不懂賽車的觀眾，如蒞臨現場一般的生動刺激，太好看也感人，演技這種東西真是神奇，克里斯汀貝爾根本就是肯邁爾斯上身，看不到他自己的影子，整個汽車工人氣味，太精采了。

另外麥特戴蒙所飾演的卡洛爾謝爾比，這位賽車界寵兒，也是肯邁爾斯的伯樂，如果沒有卡洛爾謝爾比，也不會有人知道肯邁爾斯地超強車技，兩位惺惺相惜的珍貴友情，團隊創造佳績的力量，非常適合這個時代年輕人觀賞，為了公司放棄自己的世界冠軍，根本就是神話，也因為這個神話，我們看到那個年代的人情世故與善良人性，這是屬於餘韻迴旋型的高級作品，喜歡賽車的話可以看IMAX，畫面之立體，賽車場的氛圍，太強大了。

特別要提片中大反派的喬許盧卡斯，這部電影就是三個男人的糾結，看電影時實在很討厭這位大惡人，但是其實喬許盧卡斯超帥，一直都是最佳綠葉，也因為他的存在，使得這個故事具有強大的傳世意義，好萊塢沒有不到位的演技，不帥或不具特色的演員。

最強大的置入性行銷，由於個人開的也是福特，福特車子真的不錯，沒有業配。劇本根本就是專業賽車職人劇，從整台汽車各個零件功能和不同效能，這對賽車愛好者絕對是史無前例的專業劇本，而賽車場的大場面，多輛賽車美輪美奐，到不同賽車道設計，不懂賽車看完也懂了五成了。

五顆星推薦的好作品，導演鏡頭視覺剪輯完美，劇本寫得超好，無可挑剔的佳作。

片　　名：賽道狂人
英文名稱：Ford v Ferrari
類　　型：動作、劇情
上映日期：2019-11-28
片　　長：152分鐘
導　　演：詹姆士曼格(James Mangold)
演　　員：克里斯汀貝爾(Christian Bale) 、 麥特戴蒙(Matt Damon) 、 強柏恩瑟(Jon Bernthal) 、 喬許盧卡斯(Josh Lucas) 、 諾亞朱佩(Noah Jupe) 、 崔西雷慈(Tracy Letts)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼

劇情大綱

曾獲奧斯卡殊榮的金獎得主麥特戴蒙和金球獎影帝克里斯汀貝爾即將共同出演《賽道狂人》，電影根據真實事件改編，劇情描述來自美國的汽車設計師卡洛謝爾比（麥特戴蒙 飾演）和無所畏懼的英國賽車手肯邁爾斯（克里斯汀貝爾 飾演），兩人聯手對抗企業干預、打破物理定律，同時面對他們各自的心魔，最後為福特汽車打造出一輛革命性新款賽車，更在1966年於法國舉辦的利曼24小時耐力賽中，一舉擊敗當時的賽車界霸主法拉利。

▲▼賽道狂人。（圖／imdb）

▲肯邁爾斯原本可以成為史上第一位三冠王的。

▲▼賽道狂人。（圖／imdb）

▲因為伯樂卡洛謝爾比而獲得福特賽車手機會。

▲▼賽道狂人。（圖／imdb）

▲肯邁爾斯是個專業道地的汽車師傅。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
獨／高以翔猝逝...小馬痛揭錄影血淚史！「險被分屍」請辭保命
韓國男借30萬「7天後戶頭多8億」　陌生人身分曝！網驚呆跪求
挖到冰凍1萬8000年生物　連睫毛都還在…搞懂牠是什麼後驚呆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／賽道狂人　福特大戰法拉利

瘋電影／偵相　三十年後失蹤老爸離奇被發現

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

瘋電影／賽道狂人　福特大戰法拉利

瘋電影／偵相　三十年後失蹤老爸離奇被發現

新台幣開盤貶值0.5分　以30.52元兌1美元開出

韓國瑜嗆民進黨能源政策　除了浪費納稅錢跟打恐中牌你做了什麼？

攝護腺癌早晚期腫瘤惡性差異大　醫：複合治療控制病情

台股未受美股創高激勵　開盤小跌5點

美白精華早上不能擦？皮膚科醫師解答常見5大精華液使用問題

東京男「臉纏膠帶」倒墓園垃圾場　警到場一翻嚇傻：死了

美國前總統卡特高齡95歲　「術後休養2週」準備回家歡度感恩節

作家「深坑創作文」被抓包…開臉書轟網友人格羞辱　遭揭「超時空發票」又刪文

韓國瑜搖珍奶、痔瘡說…犯大忌　李正皓：這種政治智商輸是剛好而已

快訊／內湖金龍隧道車禍！機車閃避自小客「擦撞單車騎士」　男倒地命危

貨車翻覆！女童卡車廂驚恐爬出 「警消世家」熱血救援順利脫困

名家熱門新聞

福特大戰法拉利

小生：3招判斷男人對妳超有意思

三十年後失蹤老爸離奇被發現

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

未成年叛逆長子強勢繼母天雷地火

落健生髮水的效果及風險

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

嬰兒便便家長怎樣觀察才正確？

奈奈：對付大男人主義的另一半

更多熱門

相關新聞

麥特戴蒙《賽道狂人》全球10天破億

麥特戴蒙《賽道狂人》全球10天破億

麥特戴蒙、克里斯汀貝爾新片《賽道狂人》全球上映以來口碑扶搖直上，迅速登上《IMDb》200大影史傑作排行榜，更在《爛番茄》開出的92%影評分數，且網友滿意度更高達98%屹立不搖，蓄勢待發瞄準衝奧，鎖定入圍奧斯卡最佳影片等多項大獎。

沒被豬吃掉的世界名畫

沒被豬吃掉的世界名畫

人妻如果瘋了人夫該怎麼辦

人妻如果瘋了人夫該怎麼辦

電影《賽道狂人》福特GT40競拍

電影《賽道狂人》福特GT40競拍

水是有記憶的　

水是有記憶的　

關鍵字：

瘋電影賽道狂人賴賴克里斯汀貝爾(Christian Bale)麥特戴蒙(Matt Damon)強柏恩瑟(Jon Bernthal)喬許盧卡斯(Josh Lucas)

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

冰凍18000年生物　搞懂牠是什麼後驚呆了

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔和藍鈞天開心合照隔2天猝死！他狂打電話「只等到死訊」

高以翔猝逝事故現場全封鎖！《追我吧》本周停播

高以翔曾說結婚才公開…小13歲白富美女友曝光

目睹高以翔送命…辰亦儒悲：我們都陪著你

高以翔豪門身世曝光！

竹科夫手機震動　妻驚見他狂買春「小紫女神太讚」

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面