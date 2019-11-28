瘋電影／賽道狂人　福特大戰法拉利

文／賴賴

瘋言瘋語：

兩個半小時的電影，流暢到完全無感，以為賽車類型的作品總是枯燥，真心推薦的好作品，不僅將肯邁爾斯這位傳奇性的人物介紹給現代人，尤其是我們這種不懂賽車的觀眾，如蒞臨現場一般的生動刺激，太好看也感人，演技這種東西真是神奇，克里斯汀貝爾根本就是肯邁爾斯上身，看不到他自己的影子，整個汽車工人氣味，太精采了。

另外麥特戴蒙所飾演的卡洛爾謝爾比，這位賽車界寵兒，也是肯邁爾斯的伯樂，如果沒有卡洛爾謝爾比，也不會有人知道肯邁爾斯地超強車技，兩位惺惺相惜的珍貴友情，團隊創造佳績的力量，非常適合這個時代年輕人觀賞，為了公司放棄自己的世界冠軍，根本就是神話，也因為這個神話，我們看到那個年代的人情世故與善良人性，這是屬於餘韻迴旋型的高級作品，喜歡賽車的話可以看IMAX，畫面之立體，賽車場的氛圍，太強大了。

特別要提片中大反派的喬許盧卡斯，這部電影就是三個男人的糾結，看電影時實在很討厭這位大惡人，但是其實喬許盧卡斯超帥，一直都是最佳綠葉，也因為他的存在，使得這個故事具有強大的傳世意義，好萊塢沒有不到位的演技，不帥或不具特色的演員。

最強大的置入性行銷，由於個人開的也是福特，福特車子真的不錯，沒有業配。劇本根本就是專業賽車職人劇，從整台汽車各個零件功能和不同效能，這對賽車愛好者絕對是史無前例的專業劇本，而賽車場的大場面，多輛賽車美輪美奐，到不同賽車道設計，不懂賽車看完也懂了五成了。

五顆星推薦的好作品，導演鏡頭視覺剪輯完美，劇本寫得超好，無可挑剔的佳作。

片 名：賽道狂人

英文名稱：Ford v Ferrari

類 型：動作、劇情

上映日期：2019-11-28

片 長：152分鐘

導 演：詹姆士曼格(James Mangold)

演 員：克里斯汀貝爾(Christian Bale) 、 麥特戴蒙(Matt Damon) 、 強柏恩瑟(Jon Bernthal) 、 喬許盧卡斯(Josh Lucas) 、 諾亞朱佩(Noah Jupe) 、 崔西雷慈(Tracy Letts)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱

曾獲奧斯卡殊榮的金獎得主麥特戴蒙和金球獎影帝克里斯汀貝爾即將共同出演《賽道狂人》，電影根據真實事件改編，劇情描述來自美國的汽車設計師卡洛謝爾比（麥特戴蒙 飾演）和無所畏懼的英國賽車手肯邁爾斯（克里斯汀貝爾 飾演），兩人聯手對抗企業干預、打破物理定律，同時面對他們各自的心魔，最後為福特汽車打造出一輛革命性新款賽車，更在1966年於法國舉辦的利曼24小時耐力賽中，一舉擊敗當時的賽車界霸主法拉利。

▲肯邁爾斯原本可以成為史上第一位三冠王的。

▲因為伯樂卡洛謝爾比而獲得福特賽車手機會。

▲肯邁爾斯是個專業道地的汽車師傅。

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