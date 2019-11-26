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瘋電影／失竊神畫：卡拉瓦喬　沒被豬吃掉的世界名畫

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文／賴賴

▲▼失竊神畫：卡拉瓦喬。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這是一部編劇電影，懸疑中弔詭弔詭再弔詭，整部電影圍繞著這位名不見經傳的女編劇打轉，高顏值知名編劇利用自己的魅力擄獲女性工作人員的心，從造型化妝到女演員，包含這位偷偷幫忙寫劇本的女主，死心踏地的追隨，顏值好重要，故事有許多超展開，但是過程實在太沒高潮，影展型電影。

這是一部可以參考其劇本設計但改善節奏，非常適合台灣編劇來閱讀，看得出來經費不高成本不高，八千多萬台幣的預算拍出來的作品，多半是室內戲，和簡單的場景，但卻牽扯高層有政府高官和黑手黨，典型文青電影。

片　　名：失竊神畫：卡拉瓦喬
英文名稱：The Stolen Caravaggio
類　　型：劇情
上映日期：2019-11-15
片　　長：01時56分
導　　演：羅貝托安度(Roberto Andò) 、 安傑洛帕斯奎尼(Angelo Pasquini)
演　　員：米卡葉拉拉馬佐第(Micaela Ramazzotti) 、 雷納托卡本提利(Renato Carpentieri) 、 蘿拉莫倫(Laura Morante)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：佳映娛樂


劇情大綱

天才編劇跨時空還原　懸宕半世紀的神祕竊案

在電影公司擔任秘書的薇蕾雅，表面看似平凡的OL，私下卻是大編劇家的幕後主筆，沒想到會因新劇本惹禍上身！著手新作的她，巧遇神秘退休刑警，意外獲得卡拉瓦喬世紀竊案的犯罪秘辛。她將不為人知的情節，完美重現劇本，因此被黑手黨盯上。不只大編劇家付出慘痛代價，薇蕾雅的母親也身陷險境。眼見親愛的人受威脅，薇蕾雅決定豁出一切。她卸下厚重眼鏡、塗上烈焰紅唇、凸顯火辣身材。她將應用編劇創意，回應黑手黨的致命追擊！

▲▼失竊神畫：卡拉瓦喬。（圖／yahoo）

▲被神秘老人叫來寫個一個驚天動地的故事。

▲▼失竊神畫：卡拉瓦喬。（圖／yahoo）

▲情商嬤嬤來幫忙引導總理。

▲▼失竊神畫：卡拉瓦喬。（圖／yahoo）

▲最後電影拍出來，原來還是戲中戲。

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