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瘋電影／82年生的金智英　人都是退一步活著的

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文／賴賴

▲▼ 82年生的金智英。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這位70年生的女演員金度英初次執導演筒，成績斐然，雖然還有進步空間，但是第一次執導能夠節奏流暢，敘事通順說完，很不容易，還能請到孔劉來兩肋插刀，實在是太加分，電影很好看，也很有內涵，觀影過程中，鼻涕聲此起彼落，這是女性的辛酸，雖然台灣女性比較幸運，沒有韓國女性的地位如此卑下，不過之於生兒育女的部分，確實是一樣的，生了孩子，媽媽幾乎是百分百的責任。

孔劉的演技實在沒話說，雖然戲分不多，卻在每個關鍵時刻都注入真氣，像是武功高手將內功傳入電影一樣，女主角很漂亮也很恰當，因為是新手導演，能夠拍出這樣品質的視覺已經很不容易了，但是仍有進步空間，一針見血帶出韓國目前社會氛圍和女性生存困境。

雖然是家庭故事，似乎都可以擊中職業婦女的心聲，而那些婚後為家庭放棄工作的主婦，難道不該被社會重視和鼓勵嗎？議題內涵也點出南韓生育率問題，南韓統計廳發布「2018年出生統計」顯示，南韓的總和出生率為0.98，已經進入不足「1」的時代，成了全世界唯一生育率低於「1」的國家。

這是一部有妻小的老公都該來研讀的電影，而幼兒照顧的兒童政策，也該是這個世紀最重要的國家課題了。電影很好看。


片　　名：82年生的金智英 人都是退一步活著的
英文名稱：Kim Ji-Young Born, 1982
類　　型：劇情
上映日期：2019-11-22
片　　長：118分鐘
導　　演：金道英
演　　員：鄭裕美 、 孔劉(Gong Yoo)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

金智英（鄭裕美 飾）是個30多歲的平凡韓國女性，她常因現實生活中全職家庭主婦和母親的身分而感到苦惱。雖然與所愛的男人結婚，辛苦養育女兒的生活迫使她放棄許多事，但智英仍相信自己很滿足於現狀。

然而，智英的丈夫大賢（孔劉 飾）發現她的狀況比想像中還要嚴重。擔心的大賢決定求助心理諮商師，他告訴醫生：「我妻子變成其他人了。」智英說話時，有時就像自己的母親、她最好的朋友、甚至還有她已離開人世的奶奶……判秀陰錯陽地獲得在朝鮮語學會工作的機會，但面對有前科又是文盲的判秀，正煥在百般不願下提出某個條件，要求判秀要去實行才能成為朝鮮語學會的一員。

人生第一次閱讀文字的判秀，開始明白為何學會的人要收集朝鮮語的原因，也深刻了解到母語的重要性；而在判秀的幫助下，收集朝鮮語的過程變得更加順利，正煥也體會到「我們」這一詞的意義。在所剩不多的時間中，他們必須在日本帝國高壓的監視下完成屬於朝鮮的字典……在母語被禁止的時代，「話」與「心」匯集成我們的母語字典。

▲▼ 82年生的金智英。（圖／yahoo）

▲答應妻子生孩子後會回來幫忙帶小孩，卻仍無法紓解家庭主婦長期壓力。

▲▼ 82年生的金智英。（圖／yahoo）

▲產後憂鬱加上新手媽媽，女兒被操到崩潰，只有媽媽懂。

▲▼ 82年生的金智英。（圖／yahoo）

▲自責的孔劉讓這場戲大家都哭了。

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