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瘋電影／冰雪奇緣2　水是有記憶的　

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文／賴賴

▲▼冰雪奇緣2。（圖／ＩＭＤＢ）

瘋言瘋語：

萬眾期待的冰雪奇緣，感覺是劇本內容變得比較清淡，但是歌曲相當好聽動人，劇本也有許多創意巧思令人驚喜，整體感這次比上次更像是歌唱劇，有許多歌曲安插在電影中，所以劇情量變得不擁擠，有許多時間享受動人歌曲多過電影本身，不過魔法森林仍有看頭。而且雪寶超好笑的。

第二集的劇情雖然沒有第一集的內涵和豐富劇情，但在幾項元素上的設計，對未來發展可算是一個承先啟後的關鍵，許多新視覺加入，巨石人、海冰馬、風火土水靈的創意，都有著神秘卻真實的色彩，所以當雪寶說水是有記憶的時候，不由自主地會立刻聯想，如果水真的有記憶並且能夠表達，那該有多好。 

電影結局前非常精彩，當萬念俱灰時，生命自然找到出口，這個世界上有沒有法力不重要，因為只要有愛的力量便可轉化成魔法，沒有魔法的安娜將告訴你，凡人魔法的力量，何其偉大，很好看，適合小朋友和小小朋友都可以理解的內容。

片　　名：冰雪奇緣2 水是有記憶的
英文名稱：Frozen 2
類　　型：動畫、冒險、喜劇
上映日期：2019-11-21
片　　長：103分鐘
導　　演：克里斯巴克(Chris Buck) 、 詹妮弗李(Jennifer Lee)
演　　員：克莉絲汀貝爾(Kristen Bell) 、 愛文瑞秋伍德(Evan Rachel Wood) 、 喬許蓋德(Josh Gad)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

席捲全球票房的《冰雪奇緣》又回來了！電影故事設定在前作的3年後，在艾莎聽到來自北方神秘的呼喚聲後，艾倫戴爾王國因為開始受到不明強風吹襲而變得不再安全。

為了拯救王國、拯救家鄉，艾莎與妹妹安娜、阿克、雪寶和小斯，再度踏上全新的冒險之旅，而這次的旅程，也將揭露艾莎冰雪魔力的起源。在神秘強風的背後隱藏了甚麼秘密？艾莎與安娜又將會遇到甚麼樣的挑戰和困難？艾倫戴爾王國的未來掌握在他們手中！

▲▼冰雪奇緣2。（圖／ＩＭＤＢ）

▲回想起童年父母對艾莎安娜呵護備至，非常疼愛小孩的慈祥父母。

▲▼冰雪奇緣2。（圖／ＩＭＤＢ）

▲風精、火精突然來襲，國家遭受危險。

▲▼冰雪奇緣2。（圖／ＩＭＤＢ）

▲安那告訴雪寶對他的重視。

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