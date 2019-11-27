孫道存想先出獄沒希望了！假釋案三度被駁回　堅持要他「蹲到期滿」

▲孫道存出庭畫面。（圖／記者吳銘峯攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存因為夥同公司財務長，掏空公司200億元被判處3年有期徒刑確定，2年多前到桃園八德外役監入監服刑。孫道存日前第3度提出假釋申請，但仍被矯正署假釋審議委員會駁回，加上刑期至2020年1月就會期滿，因此他預計要服刑期滿才能出獄了。

據悉，孫道存從民國83年（1994年）開始夥同公司財務長，隱瞞太平洋電線電纜公司且違反政府禁令，利用海外的子公司違法投資中國大陸，藉此掏空太平洋電線電纜公司近200億元新台幣。孫道存的掏空案官司纏訟13年後，最高法院2017年8月駁回他的上訴，他被判處3年有期徒刑全案確定。

▲孫道存3度申請假釋被駁回。（圖／記者周宸亘攝）

孫道存2017年9月29日發監，先在台北監獄服刑半年，改轉往桃園八德外役監至今，2019年3月服刑過半後，他依規定第一次申請假釋被駁回，7月初（間隔4月）後第二次申請假釋仍遭駁回，11月則第3度申請假釋。

矯正署假釋審議委員會依孫道存的犯罪情節、犯後態度、再犯風險等綜合考量後，認為孫道存不宜假釋駁回申請。由於孫道存目前僅剩1個多月，因此他將服刑至2020年1月期滿才能出獄了。