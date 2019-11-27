▲「北水風華、在地走讀」活動啟動後，由北水局局長江明郎（左）進行現場導覽。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

經濟部水利署北區水資源局27日舉辦「局史室」開幕局長江明郎表示，水文化的推展是世界水資源領域的新議題與大趨勢，石門水庫是環保署認證通過的環境教育設施場所，北水局將本於石門水庫深厚的歷史內涵，結合環境教育來推展水文化，「北水風華、在地走讀」活動，是北水局推展石門水文化的開跑，歡迎民眾預約體驗。

▲北水局「局史室」開幕，「北水風華在地走讀」活動開跑。（圖／廖帝權提供）

水利署署長賴建信指出，北水局局史室的展出內容，將石門水庫的設計、施工及營運等歷程歸納重點呈現，不僅是機關發展與歷史回顧，更重要的是著眼於「承先啟後」、「繼往開來」、「再現風華」的跨時代義意，且於2017年獲得「世界水文化資產系統」頒贈全台第一個「水文化資產守護之盾」，已開各水利單位之先，就此肯定北水局將水文化具體落實推廣的用心。

▲▼「局史室」展出收藏的老照片，看見從石建會到北水局的歷史風華。（圖／廖帝權提供）

「北水風華、在地走讀」啟動儀式後，由北水局江明郎局長進行現場導覽，從局史室主題展版與經典檔案解說，到第二辦公區的「大漢溪水利家族」檔案應用特展，引導大家一起見證過去60多年來的北水局歷史風華。

▲水利署署長賴建信指出，北水局局史室的展出內容豐富。（圖／北水局提供）



「北水風華、在地走讀」開幕式活動，邀請到北水局歷任局長李鐵民、賴伯勳、劉駿明、陳肇成、黃宏莆、江明郎（現任），以及石門水庫供水區的桃園農田水利會會長黃金春等相關單位人士蒞會。

▲「北水風華、在地走讀」開幕式活動，邀請5位北水局歷任局長蒞臨。（圖／廖帝權提供）

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