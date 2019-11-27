民雄陸橋改建工程　用路人請提前改道

▲▼民雄陸橋改建。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「民雄鄉民雄陸橋改建工程」預定於108年11月26日（星期二）至27日（星期三）共2天，於夜間21時30分至翌日下午6時，在民雄陸橋兩端路口(建國路及文化路)進行AC刨鋪施工，請用路人配合改道行駛。

▲▼ 民雄陸橋交通疏流建議圖。（圖／記者翁伊森攝）

施工期間，建議替代道路如下：

一、 小汽車及機慢車擬往返文化路及建國路(省道台1線)，請改走民雄陸橋北側之地下穿越道或東榮平交道。

二、 大型車輛擬往返國道1號(民雄交流道)及建國路(省道台1線) ，請改走民雄陸橋南側文隆陸橋。

三、 行駛國道1號擬前往民雄地區車輛，請改由大林或嘉義交流道下。

四、 行經管制區域之車輛請減速慢行，並依施工單位所設導引牌面、交通設施及現場義交(警)指示行駛，以確保行車安全。



駕駛人可撥打相關單位聯絡電話，以暸解最新施工路況。

聯絡單位及方式：

主辦機關：內政部營建署南區工程處(嘉義工務所) 電話：05-2230281 傳真：05-2237437

監造廠商：台灣世曦工程顧問股份有限公司嘉南工程處 電話：05-2268287 傳真：05-2269990

監造主任: 何財慶 行動電話：0960-189613

施工廠商：華洲營造股份有限公司 電話：05-2267998 傳真：05-2269342

工地主任：謝岳峰 行動電話：0926-996039