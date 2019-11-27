「我再也不讓父母流淚了」　誠正中學彰分校學生用「愛」寫作獲獎

▲法務部矯正署誠正中學彰化分校學生投稿獲獎。（圖／田中鎮公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「我愛你，看著父母臉上的笑容，我在心底發誓，再也不讓他們流淚了」，這是法務部矯正署誠正中學彰化分校的陳同學接受感化教育期間，閱讀作家戴晨志著作《人生有千萬個起跑點》後所寫出的文章感言，投稿參加公所「閱讀心得寫作比賽」榮獲國中組佳作，也是第一次有誠正中學彰化分校的學生獲獎。

「親情是這世界上最堅不可摧的感情，無論我們讓父母傷心、失望了多少次，父母永遠會站在原地敞開雙臂擁抱我們，不管活到幾歲，我們永遠是父母心目中的孩子，永遠包容著我、愛著我，現在的我時不時就會和父母說上一句：我愛你，看著父母臉上的笑容，我在心底發誓，再也不讓他們流淚了。」陳姓同學的手寫原稿，字跡工整，筆觸間流瀉出父母家人對他的愛與包容。

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國文老師洪曉娟知道後，協助投稿參加田中鎮公所「閱讀心得寫作比賽」，情感真摯令評審動容，在800多件參賽作品當中，榮獲國中組佳作，也是第一次有誠正中學彰化分校的學生獲獎，田中鎮長洪麗娜親自前往頒獎。

▲法務部矯正署誠正中學彰化分校學生投稿獲獎。（圖／田中鎮公所提供）

洪麗娜指出，閱讀可以開啟孩子更寬廣的視野，很開心誠正中學彰化分校的孩子在閱讀世界裡找回自己也找回曾經失落的愛，很高興今年有兩位誠正的孩子分別榮獲寫作比賽佳作，更鼓勵其他誠正學生在平淡的學校生活中多多閱讀，尋找未來重新展翅高飛的無限可能。

而誠正中學為加速司法之兒少保護、提升受感化教育少年受教權益，自8月起由矯正署分階段全力推動輔育院改制學校工作，期能幫助誤入歧途的兒少健全發展、順利回歸社會，提供多元另類選擇的教育，重要是能讓受感化教育學生看到人生的未來。

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