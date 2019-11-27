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被踢爆「黑心咖啡豆」…西雅圖曾裝傻怒嗆告！總經理認了繳回1000萬

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▲▼西雅圖咖啡爆摻低價咖啡豆。（資料照／西雅圖粉絲團）

▲西雅圖咖啡爆摻低價咖啡豆，總經理認了繳回千萬犯罪所得。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

西雅圖咖啡爆出黑心食安事件，標榜100%阿拉比卡豆結果是摻了低價的羅布斯塔豆。檢方搜索3處工廠，傳喚劉姓總經理劉姓等3人，發現他們涉嫌從2018年開始就混豆，品項高達13種，總經理最終認了，諭令300萬元交保，並繳回不法獲利1000萬元。然而，一開始西雅圖還不認錯，一度發文要求撤稿嗆告。

西雅圖咖啡包裝上標榜「100%阿拉比卡豆」，卻驗出含有不該出現的「16O甲基咖啡醇」，士林地檢5月間接獲媒體檢舉西雅圖混豆，11月25日會同調查局、衛生局等前往搜索，並傳喚李姓總經理、李姓廠長、何姓員工等3人及3名證人說明，近年來為降低成本，牟取不法利益高達上千萬元，向上游購買A、R豆，將原僅作為濾掛式咖啡使用的低價R豆，摻進混充假冒A豆，包裝成13項咖啡豆產品。

請繼續往下閱讀...

▲▼西雅圖咖啡爆摻低價咖啡豆。（資料照／西雅圖粉絲團）

▲▼西雅圖標示100%Arabica咖啡豆產品及販售通路清單。（圖／記者洪巧藍製表）

西雅圖咖啡當時一度因為擔心被媒體踢爆，還請律師發文，揚言提告，同時又更換產地標籤，結果被衛生局開罰6萬元。依據國際咖啡豆最新價格，阿拉比卡生豆進口價一磅要41.11元，羅布斯塔便宜將近一半，只要22.02元，價差近一半。

檢方認為被告3人違反食品衛生管理法，嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭令劉姓總經理300萬、李姓廠長20萬、何姓員工5萬元交保，其中總經理並於26日上午即刻繳回犯罪所得1000萬元，並公開道歉聲明，表態願積極配合調查、辦理後續回收退換貨。衛生局也要求立即下架回收、下游通路預防性下架。

衛生局表示，依規業者若未於48小時內預防性下架完成，可處3萬至10萬元，並得連續處分。依食安法也可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金；情節輕微者，則處5年以下有期徒刑、拘役或科，或併科800萬元以下罰金。

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▼西雅圖咖啡公開道歉，下架協助退換貨。（圖／資料照）

▲▼西雅圖咖啡爆摻低價咖啡豆。（資料照／西雅圖粉絲團）

▲西雅圖完整道歉聲明。（圖／翻攝西雅圖官方粉絲團）

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