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大口吃美、日、澳和牛！　 南港萬怡酒店「五星牛排」主餐還有Buffet吃到飽

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▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

圖、文／WOW愛美食

聚餐約會的時候，大家總會煩惱是要吃高級的質感西餐廳，還是開心的Buffet吃到飽，往往只能選擇其中一個，「別再煩惱了！」吃貨小編最近在台北南港萬怡酒店發現一家餐廳，不僅可以吃到美、日、澳三國頂級和牛牛排主餐，還能享用包含多種異國美食的自助吧，一次滿足全部慾望！

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

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▼看著戶外美景吃美食超享受。

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

位於萬怡酒店7樓的敘日全日餐廳，提供寬敞明亮的空間，讓大家可以開心地聚會敘舊，室外還有空中花園，可以遠眺101的美景，而且有別於一般的吃到飽餐廳，主打精製的位上主餐，精選日本A5和牛、美國極黑和牛、澳洲M9和牛，以及台灣少見的奶油乾式熟成牛排，以直火烹調，出餐時將牛排兩面煎酥，搭配烤蒜頭及風味鹽，呈現出軟嫩的肉質和滿滿的香氣！

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

《奶油乾式熟成　美國紐約客 300g》

大家知道什麼是「奶油乾式熟成」嗎？敘日的主廚會在正式料理牛排之前，用特選紐西蘭無鹽奶油一層一層包覆住生牛肉，之後放置在在0至-1℃的低溫、相對濕度70%的環境裡21至66天，讓酵素緩緩延展，軟化肉質及牛筋，鎖住鮮美的質地與濃郁的香氣，除了既有的鮮甜外，還會增添一股類似果仁的濃郁肉味。

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

紐約客則是指牛的前腰脊肉部位，這個部位因為運動量多，肉質較為緊實，油花分布均勻，油脂含量介於肋眼與菲力之間，很適合搭配奶油乾式熟成，讓風味提升到極致。吃起來的口感軟嫩中帶點嚼勁，獨特的香氣在嘴裡散開感覺非常幸福！

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

《美國金牌極黑和牛肋眼 170g 》

肋眼大概是牛隻的第6到12根肋骨的位置，這個部位嫩度僅次於菲力，大理石紋油花分布均勻，通常中間會有一塊明顯的油脂，又因為可以同時吃到帶筋的上蓋（俗稱老饕）和肉味較濃厚的肋眼心，口感相當豐富。

這一道牛排的肉品採日本飼養方式培育，使用大麥、黃金小麥桿、紫花苜蓿甘草及愛德荷馬鈴薯餵養，肉質多汁鮮甜，小編實際試吃最喜歡的也是這個！肉的外層煎得有點酥脆口感，吃起來帶有焦香味，尾韻會有肉的鮮甜，多層次的口感令人驚艷！

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

《日本A5和牛紐約客170g》

日本A5和牛應該很多人都有聽過吧？日本以「精肉率」（和牛去筋骨後所佔的比重）將牛肉分為A、B、C三級，之後再透過「脂肪比例及紋理分布、顏色及光澤、肉質嫩度、脂肪色澤及質量」四項標準評分，最高5分，最低1分，所以「A5和牛」紙的就是最高等級的和牛！肉質軟嫩、紋理細緻且油花分佈均勻，吃起來感覺軟硬適中，香氣十足！

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

「牛排這麼多種怎麼選？」牛排的在餐飲界真的是一門學問，不同部位、烹調方式的口感都不一樣，一般人通常都不太知道它們的區別。敘日全日餐廳也提供大家簡單挑選的參考：如果用部位來區分，肋眼的口感比較豐富；紐約客比較結實；菲力則是較為軟嫩。如果是用油花的多寡來區分，喜歡油花多的朋友可以選擇奶油熟成紐約客跟和牛；喜歡油脂少的朋友可點澳洲穀飼或是菲力喔！

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

「吃牛排適合喝什麼酒？」吃西餐廳的時候，配上紅酒不僅有氣氛，還能讓牛排更好吃喔！敘日全日餐廳介紹，
紅肉牛排很適合搭配梅洛(Merlot)的葡萄品種，可以增加整體風味與香氣，如果喜歡單寧風味的朋友，也可以選擇Cabernet Sauvignon葡萄品種，互相加乘更顯牛排肉汁甜味。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；飲酒過量，有礙健康。

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

《異國美食自助吧》

在等待牛排烹煮的過程，大家可以到自助吧享用美食，敘日全日餐廳有提供各國料理，從歐美的比薩、烤雞、烤火腿，中式麻油雞、熱炒，日本壽司、生魚片，到東南亞的咖哩、烤餅、叻沙等等應有盡有，飯後甜點也有鬆餅、烤布雷、哈根達斯、鮮果冰棒等等，開心吃到飽。

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

▼現煮叻沙想吃什麼料都可以自己挑！

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

▼甜點櫃的有許多六福旅遊集團旗下的一禮烘培糕點，外面一個要數十元，這邊任你吃！。

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

看到這邊，應該不少人會有疑問「有牛排又有Buffet應該不便宜吧？」想吃高級料理又不想傷荷包，WOW愛美食小編深切體會這種心情！為了回饋粉絲，特別和敘日全日餐廳合作，只要去現場用餐，2019年12月底前出示WOW愛美食粉專或IG關於敘日STEAK BAR的貼文，即可享受免服務費的優惠喔！

▼菜單上不僅有詳細的餐點介紹，還有烹煮牛排的知識。完整菜單請按此：https://reurl.cc/NaQAN9

▲五星牛排餐酒館＋Buffet吃到飽　南港萬怡酒店「多國和牛大車拼」大口吃和牛。（圖／WOW愛美食）

《敘日全日餐廳-台北六福萬怡酒店》

地址： 115台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

營業時間：
早餐 06:30 - 10:00
午餐 11:30 - 14:00
下午茶 14:30 - 16:30
晚餐 17:30 - 21:00

電話： 02-6615-6526

預約： courtyardtaipei.com.tw

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