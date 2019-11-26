　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為了廣告看板　雲林蘇治芬和張嘉郡對摃...屋主下場最無辜！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲為了這幅廣告看板蘇治芬與張嘉郡正式對決。（圖／翻攝自臉書）

▲為了這幅廣告看板蘇治芬與張嘉郡開摃浮上檯面。（圖／翻攝自蘇治芬臉書）

記者唐詠絮／雲林報導

為了廣告看板，雲林縣立法委員參選人張嘉郡氣得要提告了！對手蘇治芬在臉書po文陳述張嘉郡的廣告看板，可以在短短30多小時掛上又被迫下架，屋主向她說是受到「壓力」不得不拆下，而張嘉郡競總26日上午嚴正駁斥澄清，是屋主表達看不下去才主動雇用吊車下架，也將對蘇保留法律追訴權。

▲為了這幅廣告看板蘇治芬與張嘉郡正式對決。（圖／翻攝自臉書）

▲蘇治芬在臉書PO文。（圖／翻攝自蘇治芬臉書）

據了解，這名無辜的屋主原本也只是好意，藍綠陣營人士都歡迎也不要緊，只要是愛雲林、對地方好都歡迎，但他的房子不想讓別人掛有爭議的看板，沒想到這一個小舉動，卻讓藍綠交鋒，也是他始料未及的事。

蘇治芬PO文說，透過這次總統及立委大選，空氣卻還是不能嗅到言論自由的味道，陳述事實的廣告看板，可以在短短三十多個小時掛上又被迫下架，30年的民主歷程，讓我們一直以為台灣已經民主了，再也沒有言論審查，再也沒有內心小警總的存在。而今天民進黨雲林縣黨部也發聲明稿，嚴厲譴責用暴力方式介入選舉。

▲為了這幅廣告看板蘇治芬與張嘉郡正式對決。（圖／翻攝自臉書）

▲張嘉郡在臉書po文嚴正駁斥。（圖／翻攝自張嘉郡臉書）

張嘉郡總選總部表示，對於民進黨及蘇治芬的污衊行徑，張嘉郡競選總部的回應是「無恥至極」、「史上罕見光明正大抹黑」，並提出幾點以正視聽：

一、蘇治芬向媒體公開表示，看板布條地點屋主說受到「壓力」不得不拆下她的看板布條，但真正原因是，屋主表達看不下去才主動雇用吊車下架蘇治芬看板，屋主曾說，尊重選舉參選人的理念訴求，但是自己的房子牆壁不想讓人掛一些抹黑或不好看字眼的看板。

二、蘇治芬硬將這種結果栽贓張嘉郡，簡直「無恥至極」，選民的眼睛是雪亮的，民進黨無恥的本質必定被雲林縣民看破、必遭唾棄。

三、民進黨用宣傳車公然造謠，鄉親都已到了聽不下去的地步，民進黨在選舉期間，用各種方式造謠、栽贓，張嘉郡的支持者都會自發性主動蒐證，競選總部也會充分蒐證，然後提出告訴，還給雲林鄉親乾淨的選舉環境。

四、中國國民黨雲林縣黨部和張嘉郡競選總部，只要接到鄉親的檢舉，或是接到相關檢舉，一定立即派員到場蒐證，然後提出告訴，堅定捍衛雲林民主、正當防衛我方清白，未來只要民進黨抹黑、栽贓一次，就依照程序提告一次，讓鄉親知道民進黨的真面目。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

嚇死人！　電子花車「孝女白琴」暗夜沿街廣播…竟是討債2千萬

日吃100顆檳榔！型男臉崩壞：看我這樣子，你們不怕嗎？

ET快訊
睽違22年！櫻木花道回來了　井上雄彥證實：《灌籃高手》202
驚悚3秒影片曝！紅色法拉利逆向衝撞　2騎士噴飛1命危..殘骸
勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫輔選桃園　坦言不分區名單重創選情10%：不准再分什麼粉　

韓國瑜爆新金句嗆蔡政府：得民心得天下，得民調者得痔瘡！

快訊／李哲華選前48天復出　將任韓國瑜競總執行長

陳樹菊當面鼓勵韓國瑜：為台灣做無我、無私、無利的領導人

中火燃媒10%容許值　楊瓊瓔批健康沒有誤差值…台電：行之有年

為了廣告看板　雲林蘇治芬和張嘉郡對摃...屋主下場最無辜！

凌晨還在打！韓國瑜手機號碼曝光「被打爆」　今火速換號碼

快訊／青年連珠砲「為何年輕人不投你」　韓國瑜大讚：可用人才！

快訊／當間諜還拍沙龍照？韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他

快訊／傅崐萁選立委分裂藍營　韓國瑜：等排出時間再去花蓮

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

朱立倫輔選桃園　坦言不分區名單重創選情10%：不准再分什麼粉　

韓國瑜爆新金句嗆蔡政府：得民心得天下，得民調者得痔瘡！

快訊／李哲華選前48天復出　將任韓國瑜競總執行長

陳樹菊當面鼓勵韓國瑜：為台灣做無我、無私、無利的領導人

中火燃媒10%容許值　楊瓊瓔批健康沒有誤差值…台電：行之有年

為了廣告看板　雲林蘇治芬和張嘉郡對摃...屋主下場最無辜！

凌晨還在打！韓國瑜手機號碼曝光「被打爆」　今火速換號碼

快訊／青年連珠砲「為何年輕人不投你」　韓國瑜大讚：可用人才！

快訊／當間諜還拍沙龍照？韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他

快訊／傅崐萁選立委分裂藍營　韓國瑜：等排出時間再去花蓮

中信盃黑豹旗／高一已經兩轟　賴丁誌想超越表哥陳子豪

朱立倫輔選桃園　坦言不分區名單重創選情10%：不准再分什麼粉　

貼尋貓啟事幸運找到貓　鄰居曝「走失真相」她秒傻眼：還我眼淚！

徐生明盃／龜山奪冠3連霸！韓國U12重砲拿下打擊雙冠王

與選舉日撞期！日盛金首次取消大型聯合尾牙　改由各單位自行辦理

橘貓被「圓滾滾巨鼠」吵醒！嚇到呆滯定格　網驚訝：阿嬤養的

白天被抓出門...羊駝貴賓沒睡飽露「死魚眼」　姐氣：半夜在那邊活潑

思科在桃園青埔設立智慧創新應用示範中心　攜手台企展現「智慧城市應用」

館長教國軍，究竟可為還是不可為？

你也被鎖定了嗎？「人臉辨識」在台灣的人權爭議（下）

政治熱門新聞

邱毅告柯文哲按成愛心鈴　黃國昌傻眼：有什麼困難嗎？

王立強投誠向心剛好在台　劉寶傑驚：是劇本

邱毅秀韓國瑜手機號碼…博恩一試「真的接了」

綠黨：國民黨政黨票少於159萬，吳斯懷就進不了立院

韓粉狂傳「29元便當照」！店家心累發聲明

獨／立法院將召開「蔡英文論文門公聽會」

晚間發文狂罵　陳水扁批韓、宋「裝窮騙選票」

王浩宇稱：間諜案王立強只是假名

投審會公告向心開公司　媒體人驚：一出手就1億

被傳與共諜王立強合照　林飛帆怒揭事實打臉：太扯了！

快訊／韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他

韓國瑜：中國放棄武統前　不會簽署和平協議

宋楚瑜批閱李正皓政見：做人要老實賣豪洨！

不分區吸票機Top10　郭家軍3女入榜

更多熱門

相關新聞

YouTube刊頭廣告導入電視應用程式　已正式向全球用戶播送

YouTube刊頭廣告導入電視應用程式　已正式向全球用戶播送

今年年初，YouTube為電視應用程式測試了一種新廣告格式，稱為首頁刊頭廣告（YouTube Masthead），而這種新的廣告格式現在也正式向所有用戶播送中。

競總成立　張嘉郡高呼「從土地種出幸福」

競總成立　張嘉郡高呼「從土地種出幸福」

醫美自拍開箱　衛生局一看怒罰5萬

醫美自拍開箱　衛生局一看怒罰5萬

奧迪Q8廣告顯示「Infiniti」車型！騰訊下架致歉

奧迪Q8廣告顯示「Infiniti」車型！騰訊下架致歉

朱立倫助選　與張嘉郡同框拍MV

朱立倫助選　與張嘉郡同框拍MV

關鍵字：

雲林縣立委.蘇治芬張嘉郡廣告

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

藍寶堅尼真的做出「閃電霹靂車」

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

他上門談生意　開冰箱驚見女合夥人「被切成薄肉片裝袋」

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面