為了廣告看板　雲林蘇治芬和張嘉郡對摃...屋主下場最無辜！

▲為了這幅廣告看板蘇治芬與張嘉郡開摃浮上檯面。（圖／翻攝自蘇治芬臉書）

記者唐詠絮／雲林報導

為了廣告看板，雲林縣立法委員參選人張嘉郡氣得要提告了！對手蘇治芬在臉書po文陳述張嘉郡的廣告看板，可以在短短30多小時掛上又被迫下架，屋主向她說是受到「壓力」不得不拆下，而張嘉郡競總26日上午嚴正駁斥澄清，是屋主表達看不下去才主動雇用吊車下架，也將對蘇保留法律追訴權。

▲蘇治芬在臉書PO文。（圖／翻攝自蘇治芬臉書）

據了解，這名無辜的屋主原本也只是好意，藍綠陣營人士都歡迎也不要緊，只要是愛雲林、對地方好都歡迎，但他的房子不想讓別人掛有爭議的看板，沒想到這一個小舉動，卻讓藍綠交鋒，也是他始料未及的事。

蘇治芬PO文說，透過這次總統及立委大選，空氣卻還是不能嗅到言論自由的味道，陳述事實的廣告看板，可以在短短三十多個小時掛上又被迫下架，30年的民主歷程，讓我們一直以為台灣已經民主了，再也沒有言論審查，再也沒有內心小警總的存在。而今天民進黨雲林縣黨部也發聲明稿，嚴厲譴責用暴力方式介入選舉。

▲張嘉郡在臉書po文嚴正駁斥。（圖／翻攝自張嘉郡臉書）

張嘉郡總選總部表示，對於民進黨及蘇治芬的污衊行徑，張嘉郡競選總部的回應是「無恥至極」、「史上罕見光明正大抹黑」，並提出幾點以正視聽：

一、蘇治芬向媒體公開表示，看板布條地點屋主說受到「壓力」不得不拆下她的看板布條，但真正原因是，屋主表達看不下去才主動雇用吊車下架蘇治芬看板，屋主曾說，尊重選舉參選人的理念訴求，但是自己的房子牆壁不想讓人掛一些抹黑或不好看字眼的看板。

二、蘇治芬硬將這種結果栽贓張嘉郡，簡直「無恥至極」，選民的眼睛是雪亮的，民進黨無恥的本質必定被雲林縣民看破、必遭唾棄。

三、民進黨用宣傳車公然造謠，鄉親都已到了聽不下去的地步，民進黨在選舉期間，用各種方式造謠、栽贓，張嘉郡的支持者都會自發性主動蒐證，競選總部也會充分蒐證，然後提出告訴，還給雲林鄉親乾淨的選舉環境。

四、中國國民黨雲林縣黨部和張嘉郡競選總部，只要接到鄉親的檢舉，或是接到相關檢舉，一定立即派員到場蒐證，然後提出告訴，堅定捍衛雲林民主、正當防衛我方清白，未來只要民進黨抹黑、栽贓一次，就依照程序提告一次，讓鄉親知道民進黨的真面目。

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